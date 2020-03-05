ارتفاع عدد وفيات حادث النصيرات الى 9 بينهم 4 أطفال

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وفاة تسعة من المواطنين، جراء الحريق الكبير في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة، أن تسعة مواطنين توفوا مساء اليوم متأثرين بجراحهم الخطيرة التي أصيبوا بها، بينهم ( 4 اطفال و 3 سيدات إضافة لرجلين)ن وإصابة 58 مواطناً بجراح مختلفة منهم 14 إصابة لازالت تتلقي العناية السريرية الفائقة في مجمع الشفاء الطبي ومجمع ناصر الطبي ومستشفى شهداء الاقصى.

وأفاد شهود عيان باحتراق عدد من المحال التجارية بالقرب من الدوار الرئيسي للنصيرات.

وأصدرت وزارة الصحة تعليمات لدائرة العلاج بالخارج في رام الله العمل على استيعاب جرحى

وتقديم الرعاية الصحية لهم.