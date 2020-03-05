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الصحة تنشر أسماء شهداء حادثة النصيرات

05 آذار / مارس 2020 03:45

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد تسعة من المواطنين، جراء الحريق الكبير في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة، أن تسعة مواطنين استشهدوا مساء اليوم متأثرين بجراحهم الخطيرة التي أصيبوا بها، بينهم ( 4 اطفال و 3 سيدات إضافة لرجلين)ن وإصابة 58 مواطناً بجراح مختلفة منهم 14 إصابة لازالت تتلقي العناية السريرية الفائقة في مجمع الشفاء الطبي ومجمع ناصر الطبي ومستشفى شهداء الاقصى.

ونشرت الوزارة أسماء شهداء الحادثة وهم:

1.زياد زكريا ابراهيم حسين 22 عام.
2.ليان حسن محمود حسين 5سنوات.
3.منال حسن محمود حسين 4 أعوام.
4.لينا اياد مدحت حمدان 16 عام.
5.ايمان حسن محمد حسين(ابو محروق) 23 عام.
6.سلوى عبد الوهاب محمد حمدان 47 عام.
7.ريتال احمد محفوظ عيد 3 اعوام.
8.سالي احمد محفوظ عيد 16 عام.
9.فراس ماجد محمد عوض الله 12 عام.

وكانت وزارة الصحة  أصدرت تعليمات لدائرة العلاج بالخارج في رام الله العمل على استيعاب جرحى حادث الحريق في النصيرات وتقديم الرعاية الصحية لهم.

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