وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم التقني" متى يكون بوصلة الطلبة في عصره؟ وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: السيطرة على حريق النصيرات وأضرار كبيرة بالمكان وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يحقق مراكز متقدمة بمسابقة الحديث الشريف وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم خان يونس يستقبل وفداً من وجهاء ومخاتير محافظة خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف " تُكرم لجان الزكاة والجهات الداعمة لعام 2019م وكالة الرأي الفلسطينية لجنة مراجعة الدليل الاجرائى للطواريء في الصحة تستعرض خطتها التدريبي وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي يجري 12 عملية جراحية في اليد والأعصاب الطرفية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرح لطالبات مدرسة حيفا طبيعة خدماتها للمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة مسقط القرارة الأساسية "ب" تنظم إفطار صحي جماعي لطالباتها وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 51 إصابة وحالات خطيرة جراء حريق النصيرات
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تلغي مسيرة الجمعة عقب فاجعة النصيرات

05 آذار / مارس 2020 05:01

غزة- الرأي:

ألغت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ومواجهة صفقة القرن، مسيرة يوم غد الجمعة، عقب حادثة الحريق الذي نشب في مخبز بالنصيرات وسط قطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية في بيان صحفي لها، اليوم الخميس، المواطنين لمساندة أهالي النصيرات والمشاركة في الجنازات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع فلسطين يختتم مشروعاً دعوياً

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟