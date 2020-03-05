الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تلغي مسيرة الجمعة عقب فاجعة النصيرات

ألغت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ومواجهة صفقة القرن، مسيرة يوم غد الجمعة، عقب حادثة الحريق الذي نشب في مخبز بالنصيرات وسط قطاع غزة.
ودعت الهيئة الوطنية في بيان صحفي لها، اليوم الخميس، المواطنين لمساندة أهالي النصيرات والمشاركة في الجنازات.
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05 آذار / مارس 2020 05:01
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