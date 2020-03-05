الزراعة توسم مستلزمات زراعية شرق خان يونس

غزة- إعلام الوزارة- الرأي:

نقذت الإدارة العامة للتسويق والمعابر بوزارة الزراعة، أول عملية وسم للمستلزمات الزراعية، وذلك بعد استلام مهامها الجديدة.

واستهدفت عملية الوسم التي أشرف عليها م. طارق أبو صبحة مدير الإدارة التسويقية والدراسات، ١٦٩٠ عبوة مبيدات زراعية و٨٠ عبوة بذور زراعية، لأحد التجار في المنطقة الشرقية لمحافظة خان يونس، حيث خضعت هذه المستلزمات بعد اعتماد العينات وثبوت مطابقتها للمواصفات الفنية في مختبر وقاية النبات التابع للوزارة.

ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الزراعة، لضبط عملية تسويق المستلزمات الزراعية المستورة والمحلية، لضمان جودة مستلزمات الانتاج في قطاع الإنتاج النباتي والحيواني.