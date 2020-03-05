"المتابعة الحكومية" تعلن الطوارىء وتعويض ضحايا النصيرات

غزة- خاص الرأي:

أعلن رئيس لجنة المتابعة الحكومية د. محمد عوض عن حالة الطوارئ في مخيم النصيرات، وتشكيل لجنة عاجلة للطوارئ من أجل متابعة حادث النصيرات واتخاذ القرارات المناسبة.

وقال عوض لـ"الرأي"، إنه سيتم صرف مبلغ 2000 دولار لكل عائلة شهيد من ضحايا حادثة النصيرات الأليمة، و500 دولار إلى كل مصاب من مصابي الحادثة.

وتعهد عوض خلال جلسة طارئة للجنة في مخيم النصيرات مساء اليوم الخميس، بتخصيص كل الموازنات المالية اللازمة للجنة الطوارئ التي تشكّلت لمتابعة حادثة النصيرات المؤلمة.

وأوضح عوض أن لجنة الطوارئ تضم وزارات الصحة والداخلية والأمن الوطني والحكم المحلي والتنمية الاجتماعية والأوقاف والشئون الدينية والعمل ولكل من هذه الوزارات دوره في هذه اللجنة لمتابعة الحادثة الأليمة.

وبين أن الوزارات والمؤسسات الحكومية ستبدأ بعملية حصر الأضرار الناجمة عن حادث النصيرات، حيث وضعت خططاً عاجلة للتعامل مع الميدان، وتعمل اللجنة حاليا على دراسة قضية التعويضات والأضرار للضحايا والمصابين وللمتضررين من هذه الحادثة الأليمة.

وأكد عوض على استعداد لجنة المتابعة الحكومية التام لمتابعة حالة المصابين كافة، وتسخير كل إمكانياتها من أجل الوصول بالمصابين إلى مرحلة الشفاء التام واتخاذ كل الإجراءات الطبية اللازمة من أجل ذلك.

وافتتحت لجنة المتابعة الحكومية جلستها الطارئة بمخيم النصيرات بتلاوة سورة الفاتحة على أرواح ضحايا حريق النصيرات.

وقدم رئيس المتابعة الحكومية، بخالص التعازي والمواساة لأهلنا في مخيم النصيرات في هذا المصاب الجلل، سائلاً الله تعالى أن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان.

وأكد عوض أن اجتماع اليوم جاء لتدارس حادث النصيرات الأليم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذا الحدث في المستقبل.

وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف قال لـ"الرأي"، إن لجنة المتابعة الحكومية تعقد الآن اجتماعاً طارئاً لها في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة لمتابعة الحادث المؤلم، الذي راح ضحيته تسعة مواطنين وعشرات الإصابات.

يذكر أن أضرارًا كبيرة وقعت بمنطقة السوق بالنصيرات جراء الحريق الضخم الذي اندلع بعد ظهر اليوم، وأدى لحدوث خسائر بشرية ومادية كبيرة.