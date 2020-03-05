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الداخلية تكشف التحقيقات الأولية بشأن حادثة النصيرات

05 آذار / مارس 2020 07:33

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غزة- الرأي:

كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة عن نتائج التحقيقات الأولية بشأن حادثة النصيرات الأليمة التي وقعت مساء الخميس، في المحافظة الوسطى.

وأشارت الوزارة في بيان وصل "الرأي" أنه وفق التحقيقات الأولية تبين أن الحريق ناجم عن تسريب للغاز داخل أحد المخابز، ما أدى لاشتعال النيران في المكان، تلاه انفجار لعدد من أسطوانات الغاز، وامتداد للحريق للمرافق والمحلات الملاصقة.

وشددت على أن كافة أجهزتها وإدارتها مُسخرة بشكل كامل في متابعة آثار هذا الحادث الأليم، مبيناً أن وقوعه في وقت الذروة تسبب بوقوع عدد كبير من الضحايا والإصابات.

وأشادت بالجهود الاسثتنائية لرجال الدفاع المدني والشرطة، في التعامل مع الحادث، في ظل تكاتف أبناء شعبنا جميعاً في التعامل بكل قوة مع هذا الحادث الكبير.

وقالت: "تتقدم قيادة وزارة الداخلية بخالص العزاء من شعبنا الفلسطيني، ومن أسر الضحايا، في هذا المصاب الجلل، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأكدت أن كافة القوات والأجهزة المختصة تواصل العمل والتحقيق الشامل في مُلابسات الحادث والآثار الناجمة عنه.

ونشب حريق هائل في سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ظهر اليوم الخميس، متسبباً بوقوع عدد من الشهداء والإصابات ودمار كبير.

وصرح رئيس لجنة المتابعة الحكومية د.محمد عوض لـ"الرأي" بأنه تقرر صرف 2000 دولار لكل عائلة شهيد من ضحايا حادثة النصيرات و500 دولار لكل مصاب.

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