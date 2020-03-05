"الطوارئ الحكومية" تعلن البدء بإجراءات حصر أضرار حريق النصيرات

الوسطى- الرأي:

بدأت لجنة الطوارئ في المتابعة الحكومية عملها ميدانياُ، للاطلاع وحصر الأضرار الكبيرة التي خلفها حريق النصيرات والذي أودى بحياة عشرة مواطنين وإصابة العشرات.

وقال جهاز الدفاع المدني إن التحريات الأولية لحادثة النصيرات المؤلمة، تبيّن أن كميات كبيرة من غاز الطهي تسربت في كامل منطقة السوق بالمخيم وسط قطاع غزة.

وأوضح مدير الجهاز في غزة زهير شاهين خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة الطوارئ الحكومية مساء اليوم الخميس، أن سبب الحريق وفق المعطيات الأولية، هو تسريب الغاز من صهريج سعته (3 طن)، ما أدى لتشبع المنطقة بالغاز، أدى لحدوث الحريق تبعه حدوث انفجارات لوجود عدد من استطوانات الغاز، ومنجرة أخشاب ساعد في توسع رقعة الحريق.

وأكد شاهين أن طواقم الدفاع المدني لا تزال حتى اللحظة تعمل في ميدان حادثة النصيرات.

وأثنى المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بالمُساندة الشعبية التي كان لها أثر كبير في الحد من انتشار الحريق في النصيرات.

وثمن رئيس المكتب سلامة معروف خلال المؤتمر، بجهود الجهات الحكومية والشعبية والأهلية التي تداعت سريعاً للحد من الكارثة في النصيرات.

وبين معروف أن قلة الإمكانيات بفعل الحصار الذي تعاني منه غزة، خاصة الأجهزة الأمنية والدفاع المدني، أثر على آلية التعامل وسرعة السيطرة على الحريق في النصيرات.

ومن جهته ثمن وكيل وزارة الحكم المحلي إبراهيم رضوان، بجهود الأهالي والشركات التي ساعدت في السيطرة على حادثة النصيرات، مبيناً أنه تم تشكيل لجنة مختصة لحصر أضرار الحريق.

وأوضح رضوان أنه تم تحويل بعض الحالات الخطرة جراء حادثة النصيرات للعلاج بمشافي الضفة الغربية وجمهورية مصر العربية.

كما أثنى رئيس بلدية النصيرات محمد أبوشكيان بسرعة استجابة بلديات المحافظة الوسطى للمساعدة في إخماد النيران التي انتشرت بشكل كبير وفي وقت قصير.

وأوضح أبوشكيان أن ارتفاع ضحايا الحريق سببه حدوث انفجار هائل طال المنطقة بأكملها، وهروب المواطنين الى داخل المحال التجارية التي التهمتها ألسنة النيران.