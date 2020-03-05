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التشريعي يعبر عن تضامنه الكامل مع أهالي مخيم النصيرات

05 آذار / مارس 2020 08:54

غزة- الرأي:

عبر المجلس التشريعي عن تضامنه الكامل مع أهالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، على مصابهم الجلل، والحدث المأساوي الذي راح ضحيته تسعة مواطنين وعشرات الإصابات.

جاء ذلك في تصريح مقتضب أصدرته الدائرة الإعلامية بالتشريعي فور وقوع الحادث، ودعت فيه المواطنين للوقوف بجانب العائلات المكلومة بالنصيرات ومساندتهم ودعم صمودهم، كما دعا التصريح كل شعبنا للمشاركة في تشيع الجثامين.

وأعرب التشريعي عن تعازيه لآهالي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، كما دعا جهات الاختصاص الرسمية لبذل أقصى الجهود لأجل التخفيف من معاناة ذوي الضحايا والجرحى.

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