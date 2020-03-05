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الأشغال لـ"الرأي": يجب بناء منطقة حادثة النصيرات أفضل من السابق

05 آذار / مارس 2020 09:53

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غزة- الرأي:

قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، ناجي سرحان، إنه "من الضروري العمل على إعادة تخطيط وبناء منطقة حادثة النصيرات أفضل مما كانت عليه، وهو ما سنسعى إليه خلال الفترة القادمة".

وشدد سرحان خلال تصريح خاص لـ"الرأي" من مكان الحدث مساء الخميٍس، على أن ما جرى يحتاج إلى دراسة ولجان متخصصة من أجل استخلاص العبر وعدم تكرار ذلك في مناطق أخرى، مقدماً التعازي لأسر الضحايا.  

وأضاف "هذا الحدث جلل، ولا بُد من الوقوف عنده، والعمل إرجاع تلك المنطقة بشكل أكثر حضارية، من أجل تعويض الأهالي وأصحاب المتاجر الذين طالهم الضرر بفعل الحريق الهائل".

بدوره، كشف وكيل وزارة الحكم المحلي إبراهيم رضوان أنه تم تشكيل لجنة مختصة لحصر أضرار حريق النصيرات، مبيناً أنه تم تحويل بعض الحالات الخطرة جراء الحادثة للعلاج بمشافي الضفة الغربية.

من جانبه، قال رئيس المكتب لإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، "إن المُساندة الشعبية كان لها أثر كبير في الحد من انتشار الحريق في النصيرات"، مثمناً جهود الجهات الحكومية والشعبية والأهلية التي تداعت سريعاً للحد من الكارثة.

وأضاف "قلة الإمكانيات بفعل الحصار الذي تعاني منه غزة أثر على آلية التعامل وسرعة السيطرة على الحريق في النصيرات".

وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد ضحايا الحادث الأليم في النصيرات إلى 10 شهداء بعد استشهاد المواطن عدي ماجد عامر أبو يوسف 19عاماً بمجمع الشفاء، فيما أصيب 57 آخرين.

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