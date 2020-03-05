وكالة الرأي الفلسطينية "الطوارئ الحكومية" تعلن البدء بإجراءات حصر أضرار حريق النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تكشف التحقيقات الأولية بشأن حادثة النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية "المتابعة الحكومية" تعلن الطوارىء وتعويض ضحايا النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة توسم مستلزمات زراعية شرق خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية معروف لـ"الرأي": اجتماع طارىء للجنة المتابعة الحكومية بالنصيرات وكالة الرأي الفلسطينية الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تلغي مسيرة الجمعة عقب فاجعة النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء حادثة النصيرات الى عشرة وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم التقني" متى يكون بوصلة الطلبة في عصره؟ وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: السيطرة على حريق النصيرات وأضرار كبيرة بالمكان وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يحقق مراكز متقدمة بمسابقة الحديث الشريف
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة في غزة تجدد تأكيدها خلو القطاع من كورونا

05 آذار / مارس 2020 10:16

غزة- الرأي:

جددت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، خلو القطاع من مرض كورونا الجديد، مبينة أنه تم تفعيل إقرار التعهد بالالتزام بالحجر المنزلي لكافة العائدين عبر معبر رفح من الدول المصنفة كغير موبوءة طيلة فترة حضانة فيروس كورونا الجديد ( كوفيد -19) وهي 14 يوماً وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

ودعت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الخميس، المواطنين الى إفساح المجال أمام العائدين لتنفيذ اجراءات السلامة خلال فترة الحجر الصحي وذلك بوقف المخالطة والتهنئة المباشرة للمحافظة على صحة الجميع.

وحثت المواطنين العائدين من الخارج، الى الاتصال فوراً على الرقم المجاني (103) لوزارة الصحة في قطاع غزة للاستفسار او الابلاغ عن أي تغيرات صحية، حيث سيقوم فريق طبي بمتابعتكم الصحية في مقر اقامتكم.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ إجراءاتها ضمن خطة طوارئ للتعامل مع المراحل المختلفة مجددة تأكيدها خلو قطاع غزة من مرض كورونا الجديد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع فلسطين يختتم مشروعاً دعوياً

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟