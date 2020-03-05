الصحة في غزة تجدد تأكيدها خلو القطاع من كورونا

غزة- الرأي:

جددت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، خلو القطاع من مرض كورونا الجديد، مبينة أنه تم تفعيل إقرار التعهد بالالتزام بالحجر المنزلي لكافة العائدين عبر معبر رفح من الدول المصنفة كغير موبوءة طيلة فترة حضانة فيروس كورونا الجديد ( كوفيد -19) وهي 14 يوماً وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

ودعت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الخميس، المواطنين الى إفساح المجال أمام العائدين لتنفيذ اجراءات السلامة خلال فترة الحجر الصحي وذلك بوقف المخالطة والتهنئة المباشرة للمحافظة على صحة الجميع.

وحثت المواطنين العائدين من الخارج، الى الاتصال فوراً على الرقم المجاني (103) لوزارة الصحة في قطاع غزة للاستفسار او الابلاغ عن أي تغيرات صحية، حيث سيقوم فريق طبي بمتابعتكم الصحية في مقر اقامتكم.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ إجراءاتها ضمن خطة طوارئ للتعامل مع المراحل المختلفة مجددة تأكيدها خلو قطاع غزة من مرض كورونا الجديد.