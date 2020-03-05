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قطر تخصص 2 مليون دولار لتعويض أضرار حادثة النصيرات

05 آذار / مارس 2020 10:58

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الدوحة - الرأي

أصدر أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، مساء الخميس، قراراً بتخصيص مبلغ 2 مليون دولار من أجل تعويض أضرار حادثة حريق النصيرات وسط قطاع غزة.

ونشرت حركة حماس عبر موقعها الرسمي، أن رئيس المكتب السياسي لها إسماعيل هنية، تواصل هاتفياً مع أمير قطر عقب الحادثة لشرح الأضرار التي خلفها الحريق الواسع.

وبينت أن "حمد آل ثاني" تفضل مشكوراً بتخصيص المبلغ المذكور، عقب استعراض حجم المأساة التي حلت بالأهالي وما وقع من شهداء ومصابين.

وأوضحت أن هنية عبّر عن عظيم الشكر والامتنان لسمو الأمير وتقديره لهذه اللفتة الإنسانية الكريمة التي تُضاف إلى سجل قطر المشرف بالوقوف إلى جانب شعبنا عامة وقطاع غزة خاصة.

وكان حريق هائل نشب في سوق النصيرات الشعبي وسط قطاع غزة، اليوم الخميس، جراء تسرب للغاز، ما أسفر عن استشهاد 10 من الأهالي وإصابة نحو 57 آخرين.

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