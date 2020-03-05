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أمير قطر يُخصص 2 مليون دولار للأضرار في النصيرات

05 آذار / مارس 2020 11:03

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وكالات-الرأي:

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية  "حماس" إسماعيل هنية قبل قليل اتصالًا هاتفيًا مع صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد، وذلك في أعقاب الحادث المأساوي الأليم الذي وقع اليوم في مخيم النصيرات، شارحًا له الأضرار التي خلفها الحريق الواسع، واستعرض حجم المأساة التي حلّت، وما وقع من شهداء ومصابين.

وقد أبلغ صاحب السمو مشكورًا رئيس الحركة تخصيص مبلغ 2 مليون دولار للأضرار الناجمة عن الحادث.

وعبّر رئيس الحركة عن عظيم الشكر والامتنان لسمو الأمير وتقديره لهذه اللفتة الإنسانية الكريمة التي تُضاف إلى سجل قطر المشرف بالوقوف إلى جانب شعبنا عامة وقطاع غزة خاصة.

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