النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2434 )  الجمعة 6/3/2020

1930م تقرير لجنة شو، حيث أسفرت ثورة البراق 1929 عن حقيقة أساسية، وهي أن المشروع الصهيوني يعتمد على بريطانيا، لذا صمم العرب على مواجهة بريطانيا والصهيونية بسلاح المقاطعة، ومما زاد من قلق بريطانيا، أن الثورة أخذت تمتد خارج فلسطين إلى سورية ولبنان والعراق والأردن، ولذلك وجدت نفسها مضطرة إلى العودة إلى سياسة المراوغة وكسب الوقت لتهدئة الخواطر، فقامت بتشكيل لجنة رباعية للبحث في أسباب الاضطرابات ووضع التوصيات الكفيلة بمنعها مستقبلاً، وقد أطلبق على هذه اللجنة اسم رئيسها "والتو شو".