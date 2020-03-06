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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2434 ) الجمعة 6/3/2020
أخبار فلسطينية
وفاة 11 شخصاً في حريق بغزة
السلطة الفلسطينية تعلن حالة الطوارئ بسبب انتشار كورونا
أمير قطر يبلغ هنية تخصيص مبلغ 2 مليون دولار للأضرار في النصيرات
هنية يقدم 300 ألف دولار مساعدة عاجلة لأهالي النصيرات
عباس يصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر
"الصحة" تُلزم العائدين عبر معبر رفح بالحجر المنزلي لـ 14 يوماً
موسع (صُور): وفاة 10 مواطنين وإصابة 57 بانفجار النصيرات بينهم 14
كيلة: 7 إصابات بفيروس كورونا في بيت لحم
وفد من "المبادرة الوطنية" برئاسة البرغوثي يجري لقاءات رسمية في موسكو
الأوقاف: حملة تبرعات بمساجد قطاع غزة غدًا لمصابي حريق النصيرات
الصحة: فحصنا 10 أشخاص خالطوا السياح اليونانيين وتبين خلوهم من فيروس كورونا
أخبار إسرائيلية
«العمل» الإسرائيلي لحكومة برئاسة غانتس تضم «القائمة المشتركة»
خصوم نتنياهو يتوحدون لمنعه من ترؤس الحكومة «الإسرائيلية
النتائج النهائية غير الرسمية للانتخابات الإسرائيلية: فوز الليكود بـ36مقعدا والكتلة اليمينية بـ58
يسابق الزمن لتشكيل حكومة قبل المحاكمة.. هل ستضيع المحكمة العليا آمال نتنياهو؟
كورونا يضع عشرات الآف الإسرائيليين بالحجر الصحي
"السلام الآن": حل الدولتين كان ولا يزال السبيل الوحيد.. والبديل مدمر
"الليكود" يطلب فتح تحقيق مع ليبرمان في قضية فساد
يديعوت أحرونوت : إسرائيل جلبت سرّا عينات من فيروس "كورونا"
اخبار دولية
كوشنر قدم عرضاً مصوراً لأعضاء في الشيوخ الأميركي عن "فضائل
أخبار عربية
أبو الغيط يُحذر من تفاقم أزمة «الأونروا»
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان «إسرائيلي» جديد
السعودية تعيد فتح الحرمين بعد إغلاقهما مؤقتا لتعقيمهما
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
أعمال تجريف لبناء محكمة إسرائيلية على جماجم المسلمين في مقبرة «السرايا» التاريخية في صفد
القائمة المشتركة» تلقي بالكرة في ملعب غانتس وتنتظر أفعالا وسلوكا غير عنصري في…
محمد بركة ينبه: أزمة الحكم في إسرائيل ربما تنتج فاشية تتخذ من قانون… وديع عواودة
فلسطين تعلن حالة الطوارئ إثر الاشتباه بوقوع إصابات بفيروس “كورونا”
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلين لأسيرين قرب رام الله
الشرق الاوسط
هدم منازل منفذي عمليات وتجريف أراض وخارجية فلسطين تدين تدابير الاحتلال
طوارئ في فلسطين بعد 7 إصابات... وإصابة جديدة في إسرائيل
الخليج الإماراتية
«إسرائيل» تهدم منزل أسيرين برام الله وتنفي ثالثاً من الضفة
الأهرام المصرية
السلطة الفلسطينية تعلن حالة الطوارئ بسبب انتشار كورونا
الشروق المصرية
إسرائيل تغلق بيت لحم بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا
فيديو.. احتجاجات في الضفة الغربية ضد إقامة منطقة حجر صحي بمدينة «أريحا»
إغلاق المدارس والمؤسسات الفلسطينية لمدة شهر بسبب كورونا
الغد الأردنية
كنيسة المهد مغلقة بسبب “كورونا” وإعلان حالة الطوارئ في بيت لحم
الاحتلال يهدم منزلي فلسطينيين “متهمين بتنفيذ عملية” ضده
الشرق القطرية
إصابة 7 فلسطينيين بفيروس كورونا
قطر تدعو مجلس حقوق الإنسان إلى حماية الصحفيين والناشطين بالأراضي الفلسطينية المحتلة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
اتصال بين كحلون والشيخ للتعاون بمكافحة "كورونا"
الاحتلال يدرس فرض طوق أمني شامل على الضفة والقطاع
الداخلية تُعقّب على حادث النصيرات
الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة في جنازات ضحايا حريق النصيرات
الصحة برام الله تعلن حالة الطوارئ إثر الاشتباه بإصابات بكورونا
الذكرى الـ17 لعملية الاستشهادي محمود عمران القواسمي
الإفراج الأسير راندي عودة بشرط الإبعاد 30 يوما عن القدس
الاحتلال يهدم قرية العراقيب بالنقب المحتل للمرة الـ176
"الأسرى والمحررين" تحذر من خطورة الوضع الصحي للأسرى المرضى
مدير المعابر: استمرار فتح معبر رفح حسّن واقع غزة
القدس المحلية
مصرع طفل بصعقة كهربائية بخانيونس
مواطنون يُجبرون طواقم من سلطة الطبيعة على وقف أعمال الحفر في
دعوات لـ"الفجر العظيم" في "الأقصى" و"الأوقاف" تدعو للحيطة
الاحتلال يفرض حظرًا على بيت لحم بسب كورونا
المواصلات" تباشر تعقيم حافلات النقل العام لمواجهة "كورونا"
الهدمي: دعم المرأة محور رئيسي في خطة عنقود العاصمة التنموي
جمعية التضامن تصرف كفالات أيتام قيمتها 52 ألف دينار
إصابة إسرائيلي آخر بـ"كورونا" وسُيّاح يونانيون زاروا المنطقة تبيّنت
الحياة الجديدة
المخيمات الفلسطينية في لبنان تجابه الأزمة بالتكافل.. ولا كورونا
إسرائيل تقترب من فقدان السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد
حريق النصيرات.. وقع في وقت الذروة وبأكثر مناطق غزة ازدحاما!
الأيام
»اشتية يعلن البدء بتنفيذ إجراءات حالة الطوارئ
»مشاهد مؤلمة من قلب النيران
وكالة صفا
الأجهزة الأمنية في نابلس تعتقل النائب عن حركة "فتح"حسام خضر
الهيئة المستقلة تدعو للإلتزام بما نص عليه القانون من أحكام في حالة الطوارئ
تسوية مقتل شاب بقباطية بإقالة قائد الأمن الوطني بجنين ودفع الدية
صفا تطلق ملفًا خاصًا بـ"فاجعة النصيرات"
حشد تطالب بلجنة تحقيق متخصصة بحريق النصيرات
الداخلية توضح أسباب حريق النصيرات والعدد الكبير للضحايا والمصابين
فصائل بغزة تنعى شهداء حريق النصيرات
لجنة المتابعة الحكومية بغزة تعلن الطوارئ بمخيم النصيرات
اللجنة العليا تعلن جملة قرارات بأريحا لمواجهة تفشي "كورونا"
وكالة الرأي الفلسطينية
الإعلام الحكومي: لا قرار بتعليق الدراسة احترازياً بسبب "كورونا"
الصحة في غزة تجدد تأكيدها خلو القطاع من كورونا
الأشغال لـ"الرأي": يجب بناء منطقة حادثة النصيرات أفضل من السابق
التشريعي يعبر عن تضامنه الكامل مع أهالي مخيم النصيرات
"الطوارئ الحكومية" تعلن البدء بإجراءات حصر أضرار حريق النصيرات
الداخلية تكشف التحقيقات الأولية بشأن حادثة النصيرات
محدث "المتابعة الحكومية" تعلن الطوارىء وتعويض ضحايا النصيرات
فلسطين اليوم
الدفاع المدني: تسريب 3 طن من الغاز وراء حريق مخيم النصيرات
أريحا.. احتجاجات لنقل مصابي فيروس كورونا للحجر الصحي داخل المدينة
رسميًا.. نتائج انتخابات الكنيست الاسرائيلي النهائية
الصحة: نابلس خالية من فيروس كورونا
صحة غزة تطالب العائدين عبر معبر رفح بالالتزام بالحجر المنزلي
محكمة الاحتلال تقرر تمديد محاكمة أسيرين من الضفة
بالأسماء شهداء حريق مخيم النصيرات
سما نيوز
الصحة الإسرائيلية تنصح بالاستعداد لتغيب واسع للعاملين عن العمل
الأجهزة الأمنية في نابلس تعتقل النائب عن حركة "فتح"حسام خضر
مسؤولون أميركيون: سنُقرّ ضمّ المستوطنات إذا رفض الفلسطينيون العودة للمفاوضات
الرئيس عباس يصدر مرسوماً باعلان حالة الطوارئ في فلسطين لمدة شهر
الصحة بغزة تعلن اسماء ضحايا حريق النصيرات.. والداخلية تصدر بيان هام بخصوص الحادثة
عرب 48
كورونا" بالضفة: إعلان حالة طوارئ تشمل إغلاق المدارس والجامعات
حريق غزة: مصرع 10 بينهم 4 أطفال و3 سيدات
منظمة الصحة العالمية تدشن وحدة طبية للكسور المُعقدّة في غزة
انتشار كورونا: تفعيل خطة الطوارئ في محافظتي بيت لحم وأريحا والأغوار
اعتقالات بالضفة والاحتلال يهدم منزلي الأسيرين مغامس وحناتشة
الحكومة الفلسطينية تنشر تعليمات للوقاية من فيروس كورونا
وكالة وفا
الرئيس يوجه بتوفير كافة الإمكانيات لمواجهة خطر فيروس..
الرئيس يتابع تطورات الحادث الأليم في النصيرات ويوجه ..
مجدلاني: "التنمية" تسخر كافة إمكانياتها لتعز..
إسرائيل: نحن قاب قوسين من فقدان السيطرة على تفشي كور..
حدث في مثل هذا اليوم
- 6 آذار (مارس)
- 2004م 6 شهداء في عملية استهدفت مواقع إسرائيلية على معبر بيت حانون وشهيد سابع في طولكرم ومن بين الذين استشهدوا اثنان من رجال الشرطة وجرح أكثر من 20 شخصاً في عمليتين نفذتا بثلاث سيارات مفخخة استهدفت مواقع وآليات عسكرية إسرائيلية قرب حاجز بيت حانون.
- 2003م توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدعومة بأكثر من 90 آلية ودبابة عسكرية، تحت غطاء من الطائرات المروحية في مخيم جباليا شمال مدينة غزة وقامت بنسف عدد كبير من البيوت على أصحابها وأطلقت قذائف الدبابات ونيران الأسلحة الرشاشة على المدنيين العزل مما أدى إلى استشهاد 13 مواطناً وإصابة العشرات.
- 2002م مقتل 5 من الإسرائيليين في عمليتين متفرقتين الأولى في مطعم سي فود ماركت في المحطة المركزية في العفولة والثانية في شارع عوفرة بمدينة القدس الغربية وقد تبنت كتائب الأقصى التابعة لحركة فتح عملية القدس وتبنت سرايا القدس عملية العفولة.
- 1996م الشرطة الفلسطينية تقتحم حرم الجامعة الإسلامية في غزة وتحطم محتوياتها وتعتقل عددا من الأذنة، بسبب انخراط طلبة الجامعة في أنشطة مناوئة للاحتلال الإسرائيلي.
- 1994م إصابة اثنين وعشرين فلسطينيا بجراح في مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي ف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
- 1993م مستوطنون يتهمون إسحاق رابين (1922م- 1995) بالخيانة ويعلنون عزمهم القيام بحملة تطهير عرقية ضد العرب. اغتيل رابين في تشرين ثاني (نوفمبر) عام 1995 على يد اليهودي يغال عمير بسبب رغبته توقيع اتفاق سلام مع العرب.
- 1975م مقاتلون فلسطينيون من حركة فتح، يخترقون جميع الاحتياطات الأمنية الإسرائيلية ويسيطرون على فندق سافوي، الذي كان مقر الإرهابي مناحم بيغن في عهد الانتداب، على شاطئ تل أبيب بالقرب من رئاسة الأركان الإسرائيلية في منطقة هاكرياه.
- 1957م انسحاب القوات الإسرائيلية من شبه جزيرة سيناء بعد احتلالها عقب العدوان الثلاثي على مصر بمشاركة بريطانيا وفرنسا وإسرائيل (29 تشرين أول/ أكتوبر - 6 تشرين ثاني/ نوفمبر 1956).
- 1948م عصابات الهاغاناة تعلن التعبئة العامة استعداداً لحرب محتملة وحقها في تعبئة أي يهودي في سن الخدمة العسكرية يقيم في فلسطين بمن فيهم اليهود من حملة الجنسية الأمريكية.
- 1930م تقرير لجنة شو، حيث أسفرت ثورة البراق 1929 عن حقيقة أساسية، وهي أن المشروع الصهيوني يعتمد على بريطانيا، لذا صمم العرب على مواجهة بريطانيا والصهيونية بسلاح المقاطعة، ومما زاد من قلق بريطانيا، أن الثورة أخذت تمتد خارج فلسطين إلى سورية ولبنان والعراق والأردن، ولذلك وجدت نفسها مضطرة إلى العودة إلى سياسة المراوغة وكسب الوقت لتهدئة الخواطر، فقامت بتشكيل لجنة رباعية للبحث في أسباب الاضطرابات ووضع التوصيات الكفيلة بمنعها مستقبلاً، وقد أطلبق على هذه اللجنة اسم رئيسها "والتو شو".