الأوقاف تنعي ضحايا حادث النصيرات الأليم بالمحافظة الوسطى

غزة-الرأي

نعى وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية د. عبد الهادي الاغا ضحايا حادث الحريق الذي وقع ظهر امس وسط مدينة النصيرات بالمحافظة الوسطى، مترحمًا عليهم, سائلا المولى عز وجل أن يربط على قلوب ذويهم, وأن يمن بالشفاء العاجل على مصابي الحادثة.

وأعلن د. الأغا عن تخصيص اليوم الجمعة لتنظيم حملة لجمع التبرعات في كل مساجد قطاع غزة, لمصابي الحادثة

وطالب وكيل وزارة الأوقاف الخطباء بالحديث خلال خطبة الجمعة عن وجوب التكافل والتكاتف في المجتمع لنكون كالجسد الواحد في السراء والضراء وسندًا وعونًا لبعضنا البعض, منوهًا الى أن الصبر على البلاء يرفع درجة المؤمن عند الله يوم القيامة.