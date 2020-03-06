وكالة الرأي الفلسطينية أهالي الوسطى يستعدون لتشييع شهداء حريق النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية تكرم العاملين بإنجاز الدمغة الإلكترونية في الضمان الصحي وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبيه تشارك في انقاذ واسعاف المواطنين في النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة وبلدية غزة تؤكدان على تطبيق القانون وخدمة المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات ترعى لقاء شركة الملتزم بجمعية أصحاب مدارس السياقة وكالة الرأي الفلسطينية "الثقافة" وبلدية غزة" تعلنان إقامة معرض الكتاب الاسبوع المقبل وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنعي ضحايا حادث النصيرات الأليم بالمحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2434 ) الجمعة 6/3/2020 وكالة الرأي الفلسطينية "الكسواني "الأقصى مفتوح اليوم لصلاة الجمعة والخطبةمقتضبة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل
أخبار » الأخبار الحكومية

النقل والمواصلات ترعى لقاء شركة الملتزم بجمعية أصحاب مدارس السياقة

06 آذار / مارس 2020 09:47

1
1

غزة-الرأي

 نظمت شركة الملتزم لقاء خاصاً مع جمعية أصحاب مدارس تعليم السياقة  تحت رعاية وزارة النقل والمواصلات بحضور وبمشاركة جمعية فلسطين للسلامة المرورية والمجلس الاهلي لمنع حوادث الطرق ورئيس قطاع الشئون الادارية والمالية أ . معين قويدر وم حسن عكاشة رئيس سلطة الترخيص وعدد من المدراء في الوزارة

واستعرضت شركة الملتزم خلال كلمتها أهم انجازاتها خلال الفترة الماضية وتعاملها الكبير مع جمعية أصحاب مدارس تعليم السياقة ومع القطاع العام والخاص ، مؤكده استعدادها لتأمين المركبات الخاصة بجميع مدارس تعليم الساقة وبالتقسيط اضافة الى تأمين المركبات الحكومية .

بدوره، قدم أ . خليل الزيان الناطق الاعلامي باسم الوزارة وفي كلمة نيابة عن وكيل الوزارة اللواء صلاح الدين أبو شرخ شكره العميق لكل الجهات المشاركة في الاحتفال ، موضحا أن الوزارة تطالب دائما المواطنين بالالتزام بالتامين للمحافظة على أرواحهم لكن الظروف الاقتصادية الصعبة تحول دون الضغط على المواطنين والزامهم بالتأمين .

وطالب بضرورة مساهمة شركة الملتزم وأصحاب مدارس تعليم السياقة في برامج السلامة المرورية للمحافظة على أرواح المواطنين ، كما شكر شركة الملتزم على الخدمات الكبيرة التى تقدمها للمواطنين .

من جانبه ، تحدث الشيخ صادق قنديل رئيس هيئة الرقابة الشرعية عن التامين التكافلي والضوابط الشرعية له وأنه يأتي انسجاما مع الشريعة الاسلامية في المحافظة على الانسان .

وفي كلمة جمعية أصحاب مدارس تعليم السياقة أكد أ . مروان أبو عطيوي أن شركة الملتزم ساهمت بشكل كبير في مساعدة مدارس تعليم السياقة على التأمين مراعية الظروف الاقتصادية التى يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني من خلال تقسيط رسوم التأمين وثمن دورها في تعزيز برامج السلامة المرورية للتقليل من الحوادث المرورية .

وفي نهاية اللقاء تم تكريم المدراء العامين في وزارة النقل والمواصلات على جهودهم الكبيرة في ضبط الحالة المرورية

وتم فتح باب النقاش مع أصحاب المدارس والرد على استفساراتهم

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع فلسطين يختتم مشروعاً دعوياً

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟