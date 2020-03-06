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الخدمات الطبيه تشارك في انقاذ واسعاف المواطنين في النصيرات

06 آذار / مارس 2020 09:54

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غزة-الرأي

شاركت طواقم الإسعاف والطوارئ التابعة للمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية في إنقاذ و إسعاف المواطنين في الحريق الذي اندلع في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة..

وفي إحصائية صادرة عن إدارة العمليات في المديرية نقل 4 حالات وفاة وتعامل مع 4 إصابات حروق وجروح و 18 حالة بإصابات وجروح مختلفة ..

وخلال تفقد مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية عميد طبيب محمد رمضان صالح لطواقم الإسعاف والطوارئ العاملة في الميدان، مؤكدا على جهوزية طواقم الإسعاف والطوارئ التابعة للمديرية في التعامل مع الأحداث الطارئ والكوارث في قطاع غزة ..

وأثنى العميد صالح على جهود طواقم الإسعاف والطوارئ في الميدان وأداء واجبهم الإنساني تجاه أبناء شعبهم..

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