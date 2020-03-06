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الخدمات الطبية تكرم العاملين بإنجاز الدمغة الإلكترونية في الضمان الصحي

06 آذار / مارس 2020 10:10

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غزة-الرأي

كرمت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والامن الوطني, مساء الخميس, الكوادر المشاركة في إنجاز مشروع الدمغة الإلكترونية والعالمين على إنجاز دليل الإجراءات والمتقاعدين في المديرية وذلك في قاعة معهد ضباط الاسعاف وتأهيل السائقين في مقر أنصار غرب مدينة غزة.

وحضر حفل التكريم كل من اللواء جمال الجراح "ابو عبيدة" نائب قائد قوات الامن الوطني و جيش تحرير وعميد طبيب محمد رمضان صالح مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية ووكيل وزارة الداخلية للشق المدني عاهد حمادة وعدد من مدراء الإدارات والدوائر ومساعدي المدير العام.

بدوره, أكد اللواء الجراح على جهود المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية المستمرة في تقديم واجباتها وتطوير خدماتها للمواطنين مؤكدا أن وزارة الداخلية تعمل كل ما بوسعها للتخفيف على المواطنين من خلال حوسبة المعاملات .

وأثنى اللواء الجراح على جهود المتقاعدين والعاملين بدليل الإجراءات في المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية.

من جانبه، أكد العميد صالح أن الخدمات الطبية حريصة على العمل ومواكبة كل ما هو جديد في مجال تحسين وتطوير الخدمة الصحية
رغم الظروف والعقبات التي يمر بها شعبنا بشكل عام ووزارة الداخلية والأمن الوطني بشكل خاص.

وفي نهاية الحفل تم تكريم العاملين على إنجاز الدمغة الإلكترونية ودليل الإجراءات والأخوة المتقاعدين في المديرية .

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