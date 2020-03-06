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أهالي الوسطى يستعدون لتشييع شهداء حريق النصيرات

06 آذار / مارس 2020 10:12

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غزة-الرأي

تستعد جماهير المنطقة الوسطى ظهر اليوم الجمعة، لتشييع جثامين شهداء حريق مخيم النصيرات أمس الخميس.

ومن المتوقع أن تنطلق جنازات الشهداء من مخيمي النصيرات ومخيم البريج، عقب صلاة الجنازة عليهم في مسجدي القسام في النصيرات والكبير في البريج.

وستنطلق من مسجد البريج الكبير، جنازة الشهداء زياد زكريا حسين، وليان حسن محمود حسين، ومنال حسن محمود حسين، وإيمان حسن محمد حسين.

أما في مخيم النصيرات، فسينطلق تشييع جثامين الشهداء، لينا اياد مدحت حمدان، وسلوى عبد الوهاب محمد حمدان، وريتال أحمد محفوظ عيد، وسالي أحمد محفوظ عيد، وفراس ماجد محمد عوض الله، وعدي ماجد عامر أبو يوسف، من مسجد القسام.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت عن الحصيلة النهائية لحادث النصيرات، والتي أسفرت عن ارتقاء 10 شهداء وإصابة 57 آخرين بجراح مختلفة.

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