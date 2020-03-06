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مانشستر يونايتد يكمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

06 آذار / مارس 2020 10:16

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أكمل نادي مانشستر يونايتد عقد المتأهلين إلى الدور ريع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه السهل بثلاثية نظيفة على مضيفه ديربي كاونتي.

ولم يجد المان يونايتد صعوبة تذكر في اجتياز عقبة منافسه الذي يحتل المركز الثالث عشر في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيون شيب)، ليواصل حلمه نحو التتويج باللقب الغائب عنه منذ العام 2016.

وافتتح لوك شاو التسجيل للشياطين الحمر في الدقيقة 33، قبل أن يضيف زميله النيجيري أوديون إيغالو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 41 و70.

وشهدت المباراة مواجهة واين روني نجم ديربي كاونتي ضد فريقه السابق مانشستر يونايتد الذي قاده للتتويج بالعديد من الألقاب حينما كان لاعبا في صفوفه، قبل رحيله عن الفريق عام 2017.

وكانت قرعة الدور ربع النهائي التي جرت الأربعاء قد أوقعت المان يونايتد في مواجهة نورويتش سيتي، بينما يلتقي تشلسي مع ليستر سيتي، وشيفيلد يونايتد مع أرسنال، ونيوكاسل يونايتد مع مانشستر سيتي.

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