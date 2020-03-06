فالنسيا فى ضيافة ديبورتيفو ألافيس بالدورى الإسبانى

يحل في العاشرة مساء اليوم نادى فالنسيا الإسبانى ضيفا على منافسه ديبورتيفو ألافيس في المباراة التي تجمعهما على ملعب مينديزوروتزا ضمن مباريات الجولة 27 من منافسات الدورى الإسبانى.

يخوض فالنسيا اللقاء لمحاولة استكمال طريقه لتصحيح المسار بعد عدد من التعثرات في هذا الموسم، ولكنه بدا طريق الإصلاح من فوزه بالجولة الأخيرة أمام فريق ريال بتيس بهدفين مقابل هدف.

يحتل فالنسيا حاليًا المركز السابع برصيد 41 نقطة، بينما يحتل فريق ألافيس المركز الثالث عشر بفارق عشرة نقاط عن منافسه في هذا اللقاء، وكانت أخر مبارياته في الدوري انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ليجانيس.

عندما التقى الفريقين في الدور الأول ن البطولة، تمكن أصحاب الأرض حينها فريق فالنسيا من حسم اللقاء لصالحه بهدفين مقابل هدف وحيد لفريق ألافيس.

أعلن الاتحاد الأوروبي عن إقامة مباراة فالنسيا وأتالانتا، الذى سيقام على ملعب "ميستايا" بإسبانيا، ضمن إياب دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا، بدون جمهور بسبب فيروس كورونا.