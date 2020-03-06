وكالة الرأي الفلسطينية 4 مزايا بخرائط جوجل لا يعرفها الكثير من المستخدمين .. جربها وكالة الرأي الفلسطينية جرثومة المعدة.. كل ما تريد معرفته عن هيليكوباكتر بيلورى وكالة الرأي الفلسطينية لهذه الأسباب .. البنجر من أهم الأطعمة لجسمك وكالة الرأي الفلسطينية حبوب منع الحمل تضعف أداء المخ فى حل المشاكل الصعبة وكالة الرأي الفلسطينية جدول ترتيب الدورى الإسبانى.. ريال مدريد على القمة وكالة الرأي الفلسطينية فالنسيا فى ضيافة ديبورتيفو ألافيس بالدورى الإسبانى وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر يونايتد يكمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وكالة الرأي الفلسطينية أهالي الوسطى يستعدون لتشييع شهداء حريق النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية تكرم العاملين بإنجاز الدمغة الإلكترونية في الضمان الصحي وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبيه تشارك في انقاذ واسعاف المواطنين في النصيرات
أخبار » الرياضة و الملاعب

فالنسيا فى ضيافة ديبورتيفو ألافيس بالدورى الإسبانى

06 آذار / مارس 2020 10:22

1
1

يحل في العاشرة مساء اليوم نادى فالنسيا الإسبانى ضيفا على منافسه ديبورتيفو ألافيس في المباراة التي تجمعهما على ملعب مينديزوروتزا ضمن مباريات الجولة 27 من منافسات الدورى الإسبانى.

يخوض فالنسيا اللقاء لمحاولة استكمال طريقه لتصحيح المسار بعد عدد من التعثرات في هذا الموسم، ولكنه بدا طريق الإصلاح من فوزه بالجولة الأخيرة أمام فريق ريال بتيس بهدفين مقابل هدف.

يحتل فالنسيا حاليًا المركز السابع برصيد 41 نقطة، بينما يحتل فريق ألافيس المركز الثالث عشر بفارق عشرة نقاط عن منافسه في هذا اللقاء، وكانت أخر مبارياته في الدوري انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ليجانيس.

عندما التقى الفريقين في الدور الأول ن البطولة، تمكن أصحاب الأرض حينها فريق فالنسيا من حسم اللقاء لصالحه بهدفين مقابل هدف وحيد لفريق ألافيس.

أعلن الاتحاد الأوروبي عن إقامة مباراة فالنسيا وأتالانتا، الذى سيقام على ملعب "ميستايا" بإسبانيا، ضمن إياب دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا، بدون جمهور بسبب فيروس كورونا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع فلسطين يختتم مشروعاً دعوياً

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟