جدول ترتيب الدورى الإسبانى.. ريال مدريد على القمة

يشهد جدول ترتيب الدورى الإسبانى قبل انطلاق مباريات الجولة 27 من خلال مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد فالنسيا فى افتتاح لقاءات الأسبوع.

يعتلى فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة صاحب المركز الثانى عقب فوز الملكى الثمين على غريمه التقليدي برشلونة، بنتيجة 2 / 0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو".

حل فريق إشبيلية في المركز الثالث، برصيد 46 نقطة، بعد فوزه القاتل على فريق أوساسونا، بنتيجة 3 – 2، ثم فريق خيتافى برصيد 45 نقطة، بعد فوزه على مضيفه فريق ريال مايوركا، بنتيجة 1 – 0.

تراجع فريق أتلتيكو مدريد، للمركز الخامس، برصيد 44 نقطة، بعد تعادله مع مضيفه فريق إسبانيول، بنتيجة 1 – 1، ثم ريال سوسيداد في المرتبة السادسة برصيد 43 نقطة، بعد تخطيه فريق بلد الوليد، 1 – 0.

ويتبقى 6 مباريات لريال مدريد على ملعبه "سانتياجو برنابيو" فى الليجا أمام كلا من إیبار وفالنسیا ومایوركا وخیتافى وألافیس وفیاریال، ويحل ضيفا خارج ملعبه على ريال سوسیداد وبيتيس وإسبانیول وبلباو وغرناطة و لیجانیس.

جدول ترتيب الدوري الإسباني



