لهذه الأسباب .. البنجر من أهم الأطعمة لجسمك

البنجر يعد من الأطعمة الهامة للجسم، حيث إنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة، كمضادات الأكسدة وفيتامين ب وسي، والحديد والفسفور والمغنسيوم والبوتاسيوم والألياف، ولذا فتناوله الدائم يتسبب في حدوث الفوائد الغذائية التي تحمي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض.

فيمكنك تناول البنجر كعصير أو عن طريق وضعه علي السلطة الخضراء، أو سلقة واستخدام الماء خاصة في اعداد بعض الأطعمة، والهدف هو الحصول علي فوائده العديد، وخلال هذا التقرير سنتعرف ماذا يحدث في جسمك إذا تناولت البنجر يوميا

-يحد من ارتفاع ضغط الدم



ارتفاع ضغط الدم هو مؤشر رئيسي للتعرض للعديد من الوعكات الصحية المميتة مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، وفي كثير من الأحيان يكون هذا الارتفاع ليس له أي اعراض، وهنا يكون الخطر، ولذا إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم فعليك تناول البنجر لأنه يساعد في خفض ضغط الدم بمقدار يتراوح بين 4 و 10 مم زئبق على مدى ساعات قليلة بعد تناولك له، حيث أنه يساعد علي توسع الأوعية الدموية وتدفق الدماء في الجسم، ولذا يعمل علي تنظيم الضغط.

-الحصول علي أداء رياضي أفضل



أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول البنجر يعد من الحيل الغذائية الجيدة التي تساعدك في القيام بنشاط رياضي هائل، حيث أن يحتوي علي بعض النترات التي تعمل علي حسن تدفق الدم في الجسم، والشعور بالطاقة والحيوية، وأيضا يمد الجسم بالأكسجين الذي يحتاجه.

-تقليل فرص الإصابة بالالتهاب



نعم هذا ما أكدته العديد من الدراسات الطبية، أن تناول البنجر يوميا يقلل من فرص الإصابة والتعرض للالتهابات المزمنة في الجسم، كالتهاب المفاصل والعظام.

-يقلل الإصابة بالسرطان



يحتوي البنجر علي العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، والتي تجعله من الأطعمة التي تقلل فرص الإصابة بمرض السرطان، نتيجة لاحتوائه علي مضادات الأكسدة.

يقلل الإصابة بهشاشة العظام



يحتوي البنجر علي نسبة عالية من الكالسيوم، التي تجعله خيرا جيدا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في العظام كالهشاشة، ولذا فتناولك له يقلل فرص الإصابة بشكل ملحوظ.