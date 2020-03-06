جرثومة المعدة.. كل ما تريد معرفته عن هيليكوباكتر بيلورى



جرثومة المعدة أو ما يعرف اسمها علمياًHelicobacter pylori (H. pylori) هي بكتيريا سالبة الجرام تؤدي إلى التهاب مزمن فى المعدة والاثني عشر، وهي سبب شائع للإصابة بالقرحة في جميع أنحاء العالم، وأحيانًا ما تسمى هذه البكتيريا "بكتيريا القرحة".

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “MedicineNet” فتسبب هيليكوباكتر بيلوري الالتهاب المزمن (التهاب المعدة) عن طريق غزو بطانة المعدة وإنتاج السموم الخلوية يسمى السموم الخلوية السامة للخلايا (Vac-A) ، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى تشكيل القرحة.

وعلى الرغم من أن العديد من الأفراد المصابين ليس لديهم أعراض، إلا أن الأفراد المصابين قد يكون لديهم نوبات عرضية:

التجشؤ.

الانتفاخ.

الغثيان والقيء.

عدم ارتياح في البطن.

التهابات أكثر خطورة تسبب أعراض:

ألم بطن.

الغثيان والقيء التي قد تشمل القيء الدم.

براز مظلم.

إعياء.

انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم).

قلة الشهية.

إسهال.

قرحة هضمية.

حرقة.

رائحة الفم الكريهة.

جرثومة المعدة معدية، ومع ذلك قد يكون لدى بعض الأفراد ببساطة البكتيريا في أمعائهم، ولا تسبب البكتيريا أي أعراض للمرض.

ويشتمل تشخيص الإصابة بالبكتيريا الحلزونية على اختبارات للأجسام المضادة في الدم، واختبار التنفس لليوريا، واختبارات البراز، وعينات بالمنظار.

وتعتبر الالتهابات المزمنة مع هيليكوباكتر بيلوري تضعف الدفاعات الطبيعية للمعدة لذلك معظم الأفراد الذين يعانون من أعراض تحتاج إلى علاج لمنع تشكيل تقرح.