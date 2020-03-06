الفرق بين ويندوز 10 Home و 10 Pro‎؟

من المعروف أن هناك العديد من إصدارات ويندوز 10 من شركة مايكروسوفت، والتى يمكن للمستخدمين الاختيار من بينها، بما فى ذلك إصدارى Windows 10 Home، وWindows 10 Pro، وفيما يلى نعرض أبرز الاختلافات بين الإصدارين بكل سهولة وبساطة.

الفرق بين ويندوز 10 Home و ويندوز 10 Pro



- التحكم فى الجهاز عن بعد:

يتيح إصدار ويندوز 10 برو استخدام أداة Remote Desktop للاتصال بجهاز الكمبيوتر عبر جهاز آخر والتحكم فيه كما لو كان جالسا أمامه، وهذه الأداة غير متوفرة فى إصدار ويندوز 10 هوم، لكن يمكن استخدام أدوات وتطبيقات خارجية للقيام بذلك.

- تشفير البيانات:

يتيح إصدار ويندوز 10 برو للمستخدمين تشفير جميع البيانات باستخدام برنامج التشفير المدمج BitLocker، حيث سيقوم البرنامج بخلط جميع الملفات الموجودة على نظام التشغيل وجعلها غير قابلة للقراءة لأى شخص إلا إذا كان يمتلك كلمة المرور، ويمكنك الوصول لبرنامج BitLocker من خلال قائمة Start



- تشغيل الأنظمة الافتراضية:

يوفر إصدار ويندوز 10 برو مدير جهاز افتراضى Hyper-V يتيح للمستخدمين تشغيل أنظمة تشغيل افتراضية على جهاز الكمبيوتر، وهى ميزة رائعة لاختبار أنظمة تشغيل أخرى، أو تثبيت البرامج فى بيئة آمنة دون المخاطرة بنظام التشغيل الأساسي.

- الأدوات المؤسسية:

توفر نسخة Windows 10 Pro بعض المميزات التى تستهدف الشركات للمستخدمين العاديين، ومن أشهرها: Enterprise Mode for Internet Explore، الذى يتيح لك محاكاة IE 8 داخل IE 11، وهى مخصصة للمواقع القديمة التى لا تعمل بالمتصفحات الحديثة، وأداة Assigned Access التى تتيح قفل حساب الجهاز باستخدام تطبيق واحد.

جدير بالذكر إذا كنت تستخدم نظام التشغيل ويندوز 7 أو 8 وقمت بالترقية إلى ويندوز 10، فإن إصدار الترقية سيكون مشابه لنفس الإصدار الذى كان يعتمد عليه المستخدم، فيما يمكن التحقق من إصدار نظام التشغيل باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى Settings، ثم اضغط على خيار System، ثم اختر About، وفى أسفل صفحة مواصفات نظام التشغيل سترى نوع الإصدار.