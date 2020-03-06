مصرع طفل بصعقة كهربائية شمال القطاع



لقي طفل مصرعه فجر اليوم، جراء تعرضه لصعقة كهربائية في منزل عائلته ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن الطفل هو محمد فارس حمد (5 سنوات).