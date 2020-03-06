مصرع طفل بصعقة كهربائية شمال القطاع

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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06 آذار / مارس 2020 11:02
لقي طفل مصرعه فجر اليوم، جراء تعرضه لصعقة كهربائية في منزل عائلته ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، أن الطفل هو محمد فارس حمد (5 سنوات).
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نعم وبكل تأكيد
لا ، مطلقا لن تتم
لا أدري
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