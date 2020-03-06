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مصرع طفل بصعقة كهربائية شمال القطاع

06 آذار / مارس 2020 11:02

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لقي طفل مصرعه فجر اليوم، جراء تعرضه لصعقة كهربائية في منزل عائلته ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن الطفل هو محمد فارس حمد (5 سنوات).

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