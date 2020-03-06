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أخبار » عجائب وطرائف

إعادة فتح أقدم هرم في مصر بعد ترميمه

06 آذار / مارس 2020 11:10

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أعيد الخميس فتح هرم زوسر في سقارة جنوبي القاهرة أمام الجمهور بعد ترميمه، وهو هرم عمره 4700 عام ويعد أقدم صرح ما يزال واقفا في مصر.

وقال وزير السياحة والآثار خالد العناني في مؤتمر صحفي عند سفح الهرم المدرج الشهير "إننا نعيد اليوم فتح أقدم هرم ما يزال واقفا في مصر".

وبدأ مشروع ترميم هرم زوسر عام 2006  ولكنه توقف عام 2011. واستؤنف العمل عام 2013، بحسب أيمن جمال الدين المسؤول عن المشروع في وزارة الآثار.

وبلغت الكلفة الإجمالية لأعمال الترميم 104 مليون جنيه (قرابة 6،7 مليون دولار)، وفق الحكومة المصرية.

ويقع هرم زوسر على بعد 20  كيلومترا جنوب القاهرة في ممفيس أول عاصمة مصرية.

وشيد الهرم، الذي يبلغ ارتفاعه 60 مترا تقريبا، في العام 2700 قبل الميلاد من قبل المهندس المعماري امحتب فوق غرفة تحت الأرض عمقها 28 مترا تحوي مقبرة من حجر الغرانيت الوردي.

وهو أول هرم مدرج في العصر الفرعوني وكذلك أول مقبرة أسرية. وزوسر هو أول فرعون أدخل فكرة المقبرة العائلية في تلك الحقبة.

وكانت السلطات المصرية كشفت في أبريل  2019 في منطقة سقارة عن مقبرة مزينة برسومات ملونة وكتابات بارزة.

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