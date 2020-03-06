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خلال شهر فبراير

مستشفى الرنتيسي ينظم عدة أنشطة حول فيروس كورونا

06 آذار / مارس 2020 11:18

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غزة-الرأي

نظم مستشفى الرنتيسي العديد من الاتشطة والفعاليات حول التوعية بفيروس كورونا خلال شهر فبراير الماضي حيث تم عقد العديد من المحاضرات التوعوية والتثقيفية حول المرض ومن أهم تلك الأنشطةاستضافة الدكتور عبد الروؤف المناعمة أستاذ الميكروبيولوجي في الجامعة الاسلامية لعقد محاضرة حول تعريف المرض و الأعراض وطرق الوقاية .

تنظيم محاضرات وندوات للجنة العلمية بالمستشفى حيث تم عقد محاضرة للدكتور محمد حجو تناولت شرح وطرق التعرف على الحالات المصابة وكيفية التبليغ والاجراءات التي يجب اتباعها وكيفية تحديد تلك الحالات وطرق التشخيص والوقاية .

و زيارة لعدد من المدارس من قبل لجنة مكافحة العدوى بمستشفى الرنتيسي حول تعريف المرض والأعراض وطرق الوقاية للطلاب وأولياء الأمور .
كما تم  نشر العديد من المنشورات والبوسترات على صفحة المستشفى حول فيروس كورونا الجديد للتوعية بالمرض وكيفية التعامل معه .، واستضافة د. حمادة أبو حسان من دائرة التثقيف الصحي بالوزارة لعقد محاضرة توعوية لأهالي المرضى في العيادات الخارجية .

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