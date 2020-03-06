"الشباب والرياضة" تطلق حملة تطوعية لمساندة المتضررين من حريق النصيرات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق حملة تطوعية عاجلة لمساندة المتضررين وذوي ضحايا حادثة الحريق في مخيم النصيرات التي تسببت في وفاة 10مواطنين حسب ما أعلنته وزارة الصحة مساء الخميس.

كما قررت الوزارة فتح مقر مديرية الوسطى الكائن في النصيرات لإيواء المتضررين ومساعدتهم في هذه المحنة.

وطالب أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة طواقم الوزارة والإدارة العامة للشباب بالتواصل مع المراكز الشبابية في محافظات غزة للمساهمة في مساندة المتضررين وترتيب الاحتياجات والأدوات اللازمة للعمل الميداني فورا للتخفيف من وقع الفاجعة التي أدت إلى هذه المأساة والأضرار المادية والنفسية على المواطنين في النصيرات.

وأكد محيسن أن المراكز الشبابية سباقة دوما لمساعدة المجتمع والوقوف بكل مسئولية في كافة الظروف، ولديها من الطاقات الكفيلة بتنفيذ مبادرات نوعية لفائدة كافة الفئات داخل المجتمع.

كما أشار إلى توجيه جهود بعض المبادرات الشبابية التي ترعاها الوزارة لخدمة هذا الهدف والمساعدة العاجلة للمتضررين من الحريق.