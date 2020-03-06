آلاف المواطنين يشيعون جثامين شهداء حريق النصيرات

شيع آلاف المواطنين ظهر اليوم الجمعة، جثامين 10 شهداء ارتقوا ظهر أمس خلال حريق ضخم اندلع وسط مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

حيث انطلقت مراسم تشييع الشهداء، من مسجدي القسام في مخيم النصيرات، والكبير في مخيم البريج.

وكانت وزارة الصحة أعلنت مساء أمس عن وفاة 10 مواطنين بينهم 4 أطفال و3 سيدات إضافة لرجلين فيما أصيب 58 آخرين بجراح بينهم 22 بجراح حرجة جدًا في حريق ضخم اندلع في سوق النصيرات.

والشهداء هم، زياد زكريا ابراهيم حسين (22 عامًا)، وليان حسن محمود حسين (5 أعوام)، ومنال حسن محمود حسين (4 أعوام)، ولينا اياد مدحت حمدان (16 عامًا)، وايمان حسن محمد حسين (ابو محروق (23 عامًا)، وسلوى عبد الوهاب محمد حمدان (47 عامًا)، وريتال احمد محفوظ عيد (3 أعوام)، وسالي احمد محفوظ عيد (16 عامًا)، وفراس ماجد محمد عوض الله (12 عامًا)، وعدي ماجد عامر أبو يوسف (19 عامًا).