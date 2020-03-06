صحة رام الله: 7 إصابات بفيروس "كورونا" في الضفة

الضفة المحتلة-الرأي:

أكدت وزارة الصحة برام الله، أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد بلغ حتى اللحظة 7 حالات في بيت لحم، مشيرة إلى أنها أجرت فحوصات لعينات 355 شخصا، في مختبر الصحة المركزي برام الله منذ 20 كانون الثاني/يناير، تبين أنها "سلبية" أي غير مصابة بالفيروس، باستثناء الحالات السبع.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن هناك ثلاث حالات في الحجر الصحي الخاص بالأكاديمية في مدينة أريحا، إضافة إلى 5 حالات في الحجر الخاص بمعبر رفح.

وأوضحت أن الحجر الصحي في كلا الموقعين لمدة 14 يوما ينطبق على المواطنين والزائرين، بدءا من آخر يوم أقاموا في دول: الصين، وكوريا الجنوبية، واليابان، ومكاو، وسنغافورة، وتايلاند، وهونغ كونغ، وإيران، وإيطاليا.

ولفتت الوزارة إلى أن الحجر البيتي يطبق على المواطنين والزائرين القادمين من دول: تايوان، وماليزيا، وسوريا، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، ولبنان، والعراق، والنمسا، وألمانيا، وسويسرا، ومصر، وفرنسا، وأستراليا، والجزائر، والإمارات، مبينة أن عدد الحالات الموجودة في الحجر المنزلي بلغ 120 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس "كورونا" عالميا بلغت 95333، منها 14768 سجلت خارج الصين في 85 دولة، فيما بلغ عدد الوفيات 3015 في الصين، و267 خارجها، وذلك استنادا إلى تقرير صدر عن منظمة الصحة العالمية.

وبينت أنها تتابع مستجدات الأوضاع في مدينة بيت لحم، وأنه تم سحب عينات مخاليط محتملين للحالات المصابة في المحافظة إضافة إلى محافظتي نابلس وأريحا، كما تم إضافة أجهزة جديدة للمستشفى الميداني في أريحا.