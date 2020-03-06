وكالة الرأي الفلسطينية ثابت: تتم متابعة موضوع تعطيل الدراسة مع جميع الجهات وكالة الرأي الفلسطينية 20 ألفا يؤدون الجمعة في رحاب "الأقصى" وكالة الرأي الفلسطينية " الأونروا " تغلق مدارسها بغزة غداً السبت كاجراء احتياطي وكالة الرأي الفلسطينية آلاف المواطنين يشيعون جثامين شهداء حريق النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تطلق حملة تطوعية لمساندة المتضررين من حريق النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الرنتيسي ينظم عدة أنشطة حول فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية إعادة فتح أقدم هرم في مصر بعد ترميمه وكالة الرأي الفلسطينية مصرع طفل بصعقة كهربائية شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الفرق بين ويندوز 10 Home و 10 Pro‎؟ وكالة الرأي الفلسطينية بالخطوات.. هكذا يمكنك تعطيل التحديثات التلقائية لنظام MacOS
أخبار » الأخبار الفلسطينية

إصابتان برصاص الاحتلال في كفر قدوم

06 آذار / مارس 2020 06:35

الضفة المحتلة-الرأي:

 أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح مدخل القرية الرئيسي المغلق منذ نحو 16 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال قمعت المسيرة باستخدام قنابل الغاز والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، ما أدى لإصابة شاب بعيار معدني في وجهه، وآخر في يده، جرى علاجهما ميدانيا، فيما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة بمشاركة المئات من أبناء البلدة، الذين رددوا الشعارات الوطنية المطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية والرافضة لـ"صفقة القرن".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع فلسطين يختتم مشروعاً دعوياً

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟