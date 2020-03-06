إصابتان برصاص الاحتلال في كفر قدوم

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح مدخل القرية الرئيسي المغلق منذ نحو 16 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال قمعت المسيرة باستخدام قنابل الغاز والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، ما أدى لإصابة شاب بعيار معدني في وجهه، وآخر في يده، جرى علاجهما ميدانيا، فيما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة بمشاركة المئات من أبناء البلدة، الذين رددوا الشعارات الوطنية المطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية والرافضة لـ"صفقة القرن".