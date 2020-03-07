وفدٌ من المجلس التشريعي يقدم التعازي بشهداء حريق النصيرات

غزة-الرأي

قدم وفد من المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر، التعازي بشهداء حريق النصيرات.

وضم وفد المجلس التشريعي كلا من النواب يحيى العبادسة، ويوسف الشرافي، وعبد الرحمن الجمل، وسالم سلامة، وبمشاركة عدد كبير من وجهاء وأعيان المحافظة الوسطى.

بدوره،أعرب د. بحر عن عميق حزنه وأسفه للحادث الذي وصفه بالأليم، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم وشعبنا الصبر والسلوان، خاصة وأن الشهداء هم خمسة من الأطفال وسيدتين، وثلاثة شبان الأمر الذي أدمى قلوب كل فلسطيني بكل مكان.

وأشاد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي بالالتفاف الشعبي والوطني الكبير حول أسر الشهداء، مبينا أن هذا الالتفاف والعون الذي قدمه أبناء شعبنا لاخوانهم المكلومين دليل على وحدة وارتباط الشعب.

ووجه د. بحر بالتحية لكافة الأجهزة والجهات التي عملت على اخماد الحريق، معتبرا التكاتف الذي جرى لاخماد الحريق لوحة مشرفة رغم قلة الامكانات بسبب الحصار.

هذا وزار الوفد مكان الحريق واطلع على حيثيات الحادث والجهود الرامية لازالة ما سببه الحريق من أضرار، وعودة الحياة في مخيم النصيرات لطبيعتها.

