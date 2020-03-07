برشلونة يستدرج ريال سوسيداد في أول ظهور بعد خسارة الكلاسيكو

يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال سوسيداد في السابعة والنصف مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإسبانى على ملعب كامب نو، ويدخل البلوجرانا مباراة اليوم بحثًا عن استعادة ثقة الجماهير بعد الخسارة المفاجئة التي منى بها الفريق في الجولة الماضية بالكلاسيكو عندما سقط بهدفين دون رد على ملعب ريال مدريد.

ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 55 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد المتصدر، فيما يأتي ريال سوسيداد في المركز السادس برصيد 43 نقطة.

وضم كيكي سيتين المدير الفنى 18 لاعبا لمباراة اليوم التي تشهد غياب أرثر وسواريز وديمبلي وسيرجي روبرتو للإصابة وجاءت القايمة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن - نيتو

خط الدفاع: سيميدو - لينجليه - بيكيه - جورى البا - جونيور فيربو - أومتيتى

خط الوسط: راكيتيتش - بوسكيتش - دى يونج - فيدال - ريكى بويج - أليكس كويادو

خط الهجوم: جريزمان - أنسو فاتى - ميسى – برايثوايت

من جانبه أكد كيكى سيتين المدير الفنى لفريق برشلونة أن الخسارة من ريال مدريد الأخيرة فى الكلاسيكو لن تقلل من عزيمة لاعبى البارسا فى التتويج بلقب الدورى الإسبانى هذا الموسم، نافيا وجود أى خلافات داخل غرف الملابس، وقال سيتين فى المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة ريال سوسيداد: "سوسيداد لديه لاعبون رائعون، نتوقع مباراة معقدة والخسارة دائماً أحد الخيارات، صحيح مؤلمة وخاصة فى نادى كبير مثل هذا ولكن خيار ونحن مستعدون ويجب علينا أن نفوز لإعادة الثقة من جديد بعد خسارة الكلاسيكو".

وعن الخسارة أمام ريال مدريد قال: "مباراة الكلاسيكو لن تحبطنا، كانت لدينا 7 فرص واضحة للتسجيل، نحن نسير بشكل جيد ولدينا بعض الأشياء يجب علينا تحسينها والخسارة لن تؤثر علينا، لدي علاقة طيبة باللاعبين في غرفة خلع الملابس ولا توجد لدينا أى مشاكل".

واختتم حديثه قائلا :"لم أر أى شيء سلبي منذ وصولى إلى هُنا.. انا سعيد بغرفة الملابس وكل شيء يبدو أسهل مما توقعت وحتى الآن لا يمكنك القول أن ريال مدريد هو الأقرب للتتويج بالدورى، هنالك جولات فى كل اسبوع.. ما زلت أكرر أننى سعيد جداً بصنع 7 فرص متاحة للتسجيل فى البرنابيو."