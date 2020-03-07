ليفربول يواجه بورنموث اليوم لمصالحة جماهيره قبل قمة أتلتيكو

يخوض فريق ليفربول مواجهة هامة ضد بورنموث في الثانية والنصف عصر اليوم بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج". ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 79 نقطة متفوقاً بفارق 22 نقطة على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يحتل بورنموث المركز الـ 18 برصيد 27 نقطة.

ويسعى ليفربول لوضع حد لسلسلة نتائجه السلبية قبل المباراة المصيرية أمام اتلتيكو مدريد الاسباني المحدد لها الاربعاء المقبل بملعب "أنفيلد"، في "إياب" دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا، والتي يبحث فيها عن تذكرة التأهل لربع النهائي بعدما خسر في العاصمة الإسابنية بهدف دون رد.

ومن المتوقع أن يظهر ليفربول ردة فعل قوية بالفوز على بورنموث الذى سبق له تحقيق الانتصار عليه في أخر خمس مواجهات جمعتهما في مسابقة الدوري الانجليزي وسجل خلالها 17 هدفا دون استقبال أي هدف، وستكون تلك المباراة بمثابة المصالحة للجماهير التي شعرت بالقلق بعد الخروج من الدور الخامس في بطولة كأس الاتحاد الانجليزي عقب الهزيمة أمام تشيلسي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، وهي الهزيمة الثانية على التوالي التي يتعرض لها فريق ليفربول بعد خسارته أمام واتفورد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي بملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، وهي الهزيمة الأولى لـ"الريدز" في المسابقة هذا الموسم.

كما تعد هذه الهزيمة الثالثة التي يتعرض لها ليفربول في أخر 4 مباريات خاضها بمختلف المسابقات الانجليزية والاوروبية، بعدما خسر أمام اتلتيكو مدريد بهدف دون مقابل في "ذهاب" دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

ويغيب عن الريدز في مباراة اليوم الحارس البرازيلي أليسون بيكر بعدما أعلن يورجن كلوب المدير الفني أمس أنه تعرض لإصابة وغيابه قد يمتد إلى مواجهة أتلتيكو مدريد الأربعاء المقبل.

ومن المتوقع أن يبدأ الريدز اللقاء بالقوة الضاربة المتمثلة في أدريان بحراسة المرمى وأمامه أرنولد وفان ديك وجوميز وروبرتسون، وفي الوسط فينالدوم وتشامبرلين وفابينيو، وفي الهجوم محمد صلاح وفيرمينو وساديو ماني.

وفي باقي مباريات اليوم يلتقي أرسنال مع وست هام في الخامسة عصرا وفي نفس التوقيت ساوثهامبتون مع نيوكاسل وكريستال بالاس مع واتفورد وولفرهامبتون مع برايتون وشيفيلد يونايتد مع نوريتش سيتي وفي السابعة والنصف يلتقي بيرنلي مع توتنهام.