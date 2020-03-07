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أخبار » الرياضة و الملاعب

الزملك يخطف تذكرة التأهل لنصف نهائى دورى الأبطال

07 آذار / مارس 2020 08:31

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شهد أمس الجمعة إقامة العديد من المباريات فى مختلف ملاعب العالم، والتى حفلت بتسجيل عدد كبير من الأهداف الرائعة التى تستحق المشاهدة. 

نجح فريق الزمالك، فى الوصول إلى نصف نهائي دورى ابطال أفريقيا، كأول الواصلين، رغم خسارته أمام مضيفه فريق الترجى التونسي، بنتيجة 1 - 0، مستفيدا من فوزه ذهابا، بنتيجة 3 - 1، فى القاهرة.

التقرير التالى يستعرض جميع أهداف مباريات الجمعة فى ملاعب العالم:

اهداف مباريات دورى ابطال افريقيا
 

الترجى التونسي 1 – 0 الزمالك 

نجح الزمالك في التأهل إلي الدور نصف نهائي ببطولة دوري أبطال افريقيا للمرة العاشرة في تاريخه ، بعدما نجح في عبور الترجي التونسي بثلاثة اهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ، بعدما انتهت مباراة الجمعة، بخسارة الزمالك بهدف نظيف ضمن مباريات العودة في دور الـ 8 .

اهداف مباريات الدوري الاسباني ألافيس 1 – 1 فالنسيا سقط فريق فالنسيا، في فخ التعادل الايجابى، أمام مضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس، بنتيجة 1 – 1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ملعب " مينديزوروزا"، في افتتاح مباريات الجولة الـ27، من منافسات الدوري الاسباني "الليجا".

اهداف مباريات الدوري الألماني بادربورن 1 – 2 كولن

اهداف مباريات الدوري الفرنسي مارسيليا 2 – 2 أميان

اهداف مباريات الدوري التركي بشكتاش 2 – 1 أنقرة جوجو حقق فريق بشكتاش، بقيادة لاعب الوسط المصرى محمد الننى، فوزا صعبا على ضيفه فريق أنقرة جوجو، بنتيجة 2 – 1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ملعب "فودافون آرينا"، فى افتتاح منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى التركى.

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