كم يستغرق قتل فيروس كورونا باستخدام المطهرات؟



انتشر فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم آخذا تحت طيه كبار السن والأطفال وحتى الأطباء المعالجين له، لكن كما قال العديد من كبار العلماء والأطباء "الوقاية خير من العلاج"، لذلك يجب أن نعتنى بنظافتنا للوقاية من المرض.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قدم الباحثون روشتة وقائية ضد فيروس كورونا، حيث قال العلماء الأمريكيون إن هذه الفيروسات يمكن "تعطيلها بكفاءة" ، عن طريق التطهير بـالمواد القاتلة للبكتيريا والفيروسات التالية: "62-71٪ من الإيثانول (الكحول)، 0.5٪ بيروكسيد الهيدروجين أو 0.1٪ هيبوكلوريت الصوديوم وغسل بها الأيدى ويموت الفيروس خلال دقيقة واحدة".

ويعتبر فيروس كورونا الجديد “Covid-19” من أخطر الفيروسات التي هاجمت العالم في الوقت الحالي والتي تسببت في نقل العدوى من شخص إلى آخر عن طريق اللمس أو الرذاذ.

وأظهرت الصين تقدما واضحا في محاولات السيطرة على فيروس كورونا وسط تفشى الفيروس في دول العالم، ففي منتصف الشهر الماضي حثت الصين المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا، التبرع بالدم حتى يمكن استخراج البلازما لعلاج الآخرين.

ووفقا لتقرير وكالة الأنباء الصينية " xinhuanet"، قدمت الصين العلاج بالبلازما لـ 245 مريضا بفيروس كورونا COVID-19 يوم 28 فبراير، وأظهرت النتائج تحسن 91 حالة فى المؤشرات السريرية والسيطرة على الأعراض.