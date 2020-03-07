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نصف ملعقة زيت الزيتون يومياً تقلل فرص الإصابة بأمراض القلب 15%

07 آذار / مارس 2020 08:43

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كشف بحث جديد أشرفت عليه جمعية علم الأوبئة والوقاية من الأمراض، أن تناول المزيد من زيت الزيتون يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية بين الأمريكيين ، خاصةً عندما يحل محل المايونيز والسمن أو الزبدة.

وبعد حساب عوامل النظام الغذائي ونمط الحياة ، وجد الباحثون أن أولئك الذين يتناولون أكثر من نصف ملعقة كبيرة يوميًا من زيت الزيتون لديهم خطر أقل بنسبة 15٪ من الإصابة بأي نوع من أمراض القلب والأوعية الدموية، وخطر الإصابة بمرض القلب التاجي بنسبة 21٪، ومع ذلك ، فإن ارتفاع استهلاك زيت الزيتون لم يظهر أي تأثير على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ووجد الباحثون أيضًا أن استبدال ملعقة صغيرة من الزبدة والسمن والمايونيز أو دهون الألبان بنفس المقدار من زيت الزيتون يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 5 ٪ ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 7 ٪.

ومع ذلك ، عندما بدأت الدراسة في عام 1990 ، احتوى العديد من السمن على كميات كبيرة من الأحماض الدهنية غير المشبعة ، وبالتالي قد لا تنطبق النتائج على السمن النباتي المتاح حاليًا
وقال "مارتا جواش فيري"، الباحث الرئيسي في الدراسة وعالم أبحاث في قسم التغذية بجامعة هارفارد تشان مدرسة الصحة العامة في بوسطن: "لقد ربطت الدراسات السابقة بين الاستهلاك العالي لزيت الزيتون وصحة القلب والأوعية الدموية بشكل أفضل، خاصة في دول البحر المتوسط ​​حيث يكون تناول زيت الزيتون أعلى بكثير منه في الولايات المتحدة"، مضيفا : "كان هدفنا هو معرفة ما إذا كان ارتفاع استهلاك زيت الزيتون مفيدًا لصحة القلب لدى سكان الولايات المتحدة".

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