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مهندسة فضاء تستغنى عن الهواتف الذكية وتصمم "محمول" يشبه الأجهزة المنزلية

07 آذار / مارس 2020 08:48

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صممت مهندسة فضاء - تكره ثقافة الهاتف الذكي والأجهزة الحديثة - هاتف محمول خاص بها من نقطة الصفر، والذى يتميز بقرص  دوار مثل الأجهزة المنزلية القديمة، حيث يتم وضع لوحة المفاتيح العتيقة في علبة الزبرجد، والتي حصلت عليه من هاتف قديم دوار بمدرسة، مع هوائي بارز لضمان إشارة جيدة.
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أمضت جوستين هاوبت، التي تبلغ 34 عامًا، ثلاث سنوات في بناء الهاتف الفريد من الصفر، وهي الآن تبيع مجموعة من الأدوات للآخرين لبناء هاتفهم مقابل 170 دولارًا أى (130 جنيهًا إسترلينيًا).
 
ويبلغ طول الجهاز أربع بوصات وعرضه 3 بوصات وسمكه بوصة واحدة، ويعمل على بطاقة SIM.
وصنعت المهندسة الهاتف في مختبر بروكهافن الوطني في نيويورك، لأنها تكره ثقافة الهواتف الذكية، وتبلغ مدة تشغيل البطارية من 24 إلى 30 ساعة، وقد أدت شعبية الهاتف إلى قيام هاوبت بتجميع مجموعة من الأدوات للآخرين لإنشاء هواتفهم الخاصة.
 
وقالت هاوبت: "لم أكن أرغب في بيعها في البداية، لكن الجميع كانوا يطالبونني، وقد تلقيت الكثير من رسائل البريد الإلكتروني من أشخاص يلحون لشراء هاتف مثل هذا".
 
وأضافت "أخيرًا اقترح أحدهم أن أقوم بعمل مجموعة على الأقل، ووضعت بسرعة إصدارًا جديدًا من الدائرة سيكون أكثر قوة قليلاً".
 
وأكدت "أنا أتطلع الآن إلى صنع مجموعة أكثر شمولًا ستأتي مع كل ما تحتاجه، وفي غضون أسبوع، تلقيت حوالي 30 طلبًا".
 
وتدعي أنها لم تكن تمتلك هاتفًا ذكيًا، على الرغم من التكنولوجيا المتسارعة في الهواتف، قائلة "أعمل في مجال التكنولوجيا، لكني لا أحب الثقافة حول الهواتف الذكية".
 
وأوضحت "أنا لا أحب فكرة أن أكون متواجدة في كل لحظة، ولا أحتاج إلى هذا المستوى من الوصول إلى الإنترنت".
 
وأكدت "عندما أرغب في البحث عن شيء ما فأنا سعيدة جدًا للقيام بذلك عندما يكون معى جهاز الكمبيوتر الخاص بي، مضيفة "لم أقم مطلقًا بالرسائل النصية وبناء هذا الهاتف كان جزئيًا حتى يكون لدي عذر جيد لعدم إرسال الرسائل النصية".
 

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