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4 مميزات تدفعك للترقية من ويندوز 7 لـ ويندوز 10 .. اعرفها ‎

07 آذار / مارس 2020 08:50

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تمكن نظام التشغيل ويندوز 10 مؤخرا من تجاوز الحصة السوقية لنظام التشغيل الأشهر على الإطلاق ويندوز 7، ليصبح هو الأكثر انتشار، لكن رغم انتهاء الدعم الرسمي لنظام ويندوز 7 فإن هناك ما يصل إلى 24.9% من المستخدمين ما زالوا متمسكين بهذا النظام الذي يبلغ عمره الآن حوالي 10 أعوام، وفيما يلي نعرض أبرز المميزات التى قد تدفع المستخدمين للترقية من ويندوز 7 لـ ويندوز 10 كما يلي:

- تحديثات الأمان

يوفر ويندوز 10 الكثير من التحسينات على المستوي الأمني بشكل مستمر، حيث يضم العديد من المميزات مثل:

Windows Hello: برنامج يستخدم تقنية التعرف على الوجه لإلغاء قفل الجهاز باستخدام كاميرا الويب.

Microsoft Defender: برنامج مكافحة الفيروسات المجاني من مايكروسوفت.

التحديثات التلقائية: على عكس الإصدارات السابقة، يقدم لك ويندوز 10 تحديثات تلقائية بشكل افتراضي للحفاظ على نظام ويندوز مؤمنًا ضد الهجمات والاختراقات.

- قائمة Start:

تضم قائمة "ابدأ" الشهيرة في نظام ويندوز 10 على أيقونات كبيرة على اليمين للكثير من التطبيقات، مثل: البريد والتقويم والطقس، ويمكنك تخصيص هذه الأيقونات كما يرغب المستخدم.

- المساعد كورتانا:

يعمل Cortana كمساعد شخصي حيث يمكنه تنفيذ طلبات المستخدم عن طريق الأوامر الصوتية مثل: جدولة المواعيد، أو قراءة البريد الإلكتروني، وغير ذلك الكثير.

- متصفح إيدج:

 قدمت مايكروسوفت مع نظام التشغيل الجديد متصفح Edge الذي يعتمد على محرك Chromium من جوجل، مما يجعله أكثر توافقًا مع مواقع الويب الحديثة.

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