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"الصحة "تصدر تعميماً هاماً للمواطنين فيما يخص فيروس كورونا

07 آذار / مارس 2020 09:31

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غزة-الرأي

دعت وزارة الصحة بغزة كافة المواطنين للاتصال على الرقم المجاني (103) للاستفسار أو الإبلاغ عن أي تطورات صحية بخصوص فيروس "كورونا".

وبينت الوزارة في تعميم وصل الرأي نسخة عنه " حول- الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس (كورونا) الجديد (كوفيد-19) – أن فريق الطب الوقائي التابع لها سيكون جاهزاً لمساعدتهم حال الاتصال.

ودعت جميع المواطنين لعدم مغادرة قطاع غزة إلا للضرورة القصوى، حفاظاً على سلامتهم. مشدده على ضرورة إجراء الحجر المنزلي لكافة العائدين إلى قطاع غزة عبر (معبر رفح البري)، وذلك حرصاً منها على سلامة المجتمع.

وأكدت الوزارة، أن الالتزام بإجراءات السلامة والتقيد بها واجب ديني و أخلاقي وتعبير عن التزام ومسؤولية وطنية.


 

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