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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2435 ) السبت 7/3/2020

أخبار فلسطينية﻿

إشتية يعلن عن رزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية لاحتواء "كورونا

أخبار إسرائيلية

نتنياهو خطف الفقراء من غانتس

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 21 شخصا

قراصنة يخترقون حساب بينيت على "تويتر"

وفد إسرائيلي في واشنطن لتنسيق مواجهة محكمة لاهاي

اخبار دولية

واشنطن تمهل السلطة الفلسطينية «أشهراً قليلة» للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل

أخبار عربية

السعودية تفتح المطاف لغير المعتمرين فجر اليوم السبت

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

مركز «مدار»: العلاقات بين إسرائيل وأمريكا مرشحة لتغيرات درامية

لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48: اعتقال آية خطيب ملفق ويدخل ضمن الملاحقات…

غزة تشيّع 10من ضحايا الحريق المؤلم وأمير قطر يتبرع بمليوني دولار لمساعدة المنكوبين

إصابة المدعي العام العسكري الفلسطيني بـ”كورونا” وتحويله للحجر الصحي

بيت لحم مدينة مغلقة بعد تأكيد إصابات بفيروس كورونا ـ (صور)

المشتركة”: نجاحنا قد يسقط نتنياهو ويشوش صفقة القرن

الشرق الاوسط

غزة تودع ضحايا الحريق... والضفة الغربية تستكين

الخليج الإماراتية

«السلطة» تعلن الطوارئ لشهر في الأراضي الفلسطينية

الأهرام المصرية

المرأة الفلسطينية» في ندوة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.. غدا

الشروق المصرية

اكتشاف 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية

أونروا وجامعات قطاع غزة تعلقان الدراسة بسبب كورونا

نادي الأسير يدعو المنظمات الدولية للضغط على الاحتلال لاتخاذ التدابير

الاعلان عن اجراءات خاصة بمحافظة بيت لحم للحد من. "كورونا"

القدس» تتابع أوضاع الحالات التي تم حجرها صحياً في بيت جالا

مصرع طفلة بحادث دهس في عبلين

"التربية": تعطيل دوام الهيئات الإدارية والتدريسية التي تداوم يوم غد السبت

بلدية نابلس تعلن سلسلة من التدابير الوقائية للحد من انتشار الـ"كورونا"

اعتقال مواطنين اثنين في القدس خلال مواجهات عند باب المجلس

"القضاء الأعلى" لا علاقة لنا بالأخبار التي نشرت حول إصابة أحد كوادر القضاء العسكري بفيروس "كورونا"

محافظ القدس يدعو الى توخي الحيطة والحذر

نادي الأسير يدعو لضغط دولي على الاحتلال لاتخاذ تدابير وقائية بالسجون

بلدية رام الله تباشر بتعقيم المساجد والكنائس وبيوت المسنين

العرجا: غالبية الوفود السياحية الأجنبية غادرت فنادق بيت لحم

وقائي نابلس يعتقل طبيباً بسبب دعمه إضراب الأطباء

الاحتلال يعتقل شابين خلال مواجهات في القدس

إصابة فتاة برصاص طائش في جنين

"المواصلات" تعلق كافة امتحانات القيادة النظرية

الاحتلال يستولي على 11 دونمًا ببيت أمر

بعد ارتفاع عدد مصابي كورونا.. رئيس الوزراء يعلن رزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية لاحتواء الفيروس

التربية والتعليم" بغزة تقرر تعليق الدوام الدراسي السبت بكافة المدارس

الاحتلال يزعم اطلاق صاروخ من غزة وسقوطه داخل حدود القطاع

الهيئة المستقلة": النائب السابق حسام خضر بدأ بالإضراب عن الطعام ونطالب بالإفراج عنه

عرب 48

كورونا بالضفّة: إغلاق بيت لحم وتضاربٌ حول إصابة المدعي العسكري العام

نجل القيادي الفتحاوي خضر لـ"عرب 48": هكذا اعتقلوا والدي

وكالة وفا

"الاقتصاد": امدادات توريد البضائع والسلع تسي..

زوارق الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين قبالة بحر غزة ..

في ظل انتشار "كورونا": دعوة للضغط على الاحتل..

محافظ بيت لحم: تعطيل الدوام في المؤسسات الرسمية حتى ..

حدث في مثل هذا اليوم

7 آذار (مارس)

2004م مجزرة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي البريج النصيرات أسفرت عن استشهاد 14 مواطناً وإصابة ما يزيد عن 80 آخرين.

2003م مجموعة مسلحة من حركة الجهاد الإسلامي مكونة من: الشهيد عماد فنونة، والشهيد يوسف منصور، والشهيد علام كرم، تشن هجوماً استشهادياً على قافلة صهيونية على طريق كارني نتسارم أدى إلى استشهاد المجاهدين وقتل وإصابة عدد من قوات الاحتلال حسب بيان سرايا القدس

2002م مقتل 5 جنود إسرائيليين وجرح 25 آخرين في هجوم مسلح نفذه الفتى الاستشهادي "محمد فرحات" من غزة في مستوطنة عتصمونا جنوب قطاع غزة كتائب القسام تتبنى العملية.

2002م عملية استشهادية في أحد الحوانيت في مستوطنة أرئيل تسفر عن مقتل إسرائيليين وإصابة 14 آخرين بجراح وقد تبنت العملية كتائب أبو علي مصطفى التابعة للجبهة الشعبية والاستشهادي هو شادي نصار من مدينة نابلس.

1992م مقتل ضابط أمن إسرائيلي في انفجار سيارة ملغومة بأنقرة، ويدعى إيهود سادان بعد تفجير سيارته من قبل حركة الجهاد الإسلامي.

1991م الرئيس الأمريكي جورج بوش يعلن "حان الوقت لوضع حد للنزاع العربي الإسرائيلي على أساس القرارين 242مو338 ومبدأ الأرض مقابل السلام".

1975م استشهاد المناضل الفلسطيني معروف سعد في مدينة صيدا جنوب لبنان.

1971م مصر ترفض تجديد وقف إطلاق النار في منطقة السويس مع الدولة العبرية.