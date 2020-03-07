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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2435 ) السبت 7/3/2020
أخبار فلسطينية
تعليق الدراسة في غزة السبت كإجراء احترازي لمواجهة خطر كورونا
السلطة الفلسطينية تبدأ تطبيق خطة الطوارئ لمواجهة «كورونا»… وتعطّل التعليم وتمنع التجمهر وتحد…
هنية: مأساة النصيرات من تداعيات الحصار
تقرير تصاعد الجرائم بالضفة الغربية.. لا دور للسلطة سوى ملاحقة المقاومين
إشتية يعلن عن رزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية لاحتواء "كورونا"
بدران يعقّب على اعتقال السلطة القيادي الفتحاوي حسام خضر
صحة غزة تدعو المواطنين لعدم السفر إلا للضرورة القصوى
ملحم: الخطوات الحكومية احترازية ولا داعي للقلق وميزانية خاصة لمواجهة
أخبار إسرائيلية
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 21 شخصا
قراصنة يخترقون حساب بينيت على "تويتر"
ضابط إسرائيلي : التصعيد الأخير أكد أن حماس سيدة الموقف في غزة
وفد إسرائيلي في واشنطن لتنسيق مواجهة محكمة لاهاي
اخبار دولية
واشنطن تمهل السلطة الفلسطينية «أشهراً قليلة» للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل
الأمم المتحدة: مصابو “كورونا” في العالم تجاوزوا 100 ألف
أمريكا تكشف عن مشاركة "إسرائيل" في مؤتمر دولي بالمغرب الأسبوع الماضي
أخبار عربية
السعودية تفتح المطاف لغير المعتمرين فجر اليوم السبت
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مركز «مدار»: العلاقات بين إسرائيل وأمريكا مرشحة لتغيرات درامية
لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48: اعتقال آية خطيب ملفق ويدخل ضمن الملاحقات…
غزة تشيّع 10من ضحايا الحريق المؤلم وأمير قطر يتبرع بمليوني دولار لمساعدة المنكوبين
إصابة المدعي العام العسكري الفلسطيني بـ”كورونا” وتحويله للحجر الصحي
بيت لحم مدينة مغلقة بعد تأكيد إصابات بفيروس كورونا ـ (صور)
المشتركة”: نجاحنا قد يسقط نتنياهو ويشوش صفقة القرن
الشرق الاوسط
بيت لحم خالية بعد إعلان حالة الطوارئ
غزة تودع ضحايا الحريق... والضفة الغربية تستكين
الخليج الإماراتية
«السلطة» تعلن الطوارئ لشهر في الأراضي الفلسطينية
الأهرام المصرية
المرأة الفلسطينية» في ندوة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.. غدا
الشروق المصرية
اكتشاف 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية
أونروا وجامعات قطاع غزة تعلقان الدراسة بسبب كورونا
الغد الأردنية
فلسطين تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” إلى 16
الشرق القطرية
بوغدانوف يبحث مع عريقات هاتفيا تهيئة الظروف لاستئناف التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تقرير مختصان يطالبان بخطة وطنية لمجابهة ما تواجهه "الأونروا" من مخاطر
"الصحة" بغزة تدعو المواطنين للاتصال بـ( 103) بخصوص "كورونا"
المطالبة بالضغط على الاحتلال لإدخال المركبات المحتجزة لغزة
وقفة تضامنية مع الأسير إياد الجرجاوي في غزة
حماس: الاحتلال يحاول التأثير على الانتخابات الجامعية بحملات الاعتقال
الاحتلال يقرر دفن الشهيدين عنقاوي ودراج بـ"مقابر الأرقام"
إغلاق إسرائيلي كامل للضفة ومعابر غزة بمناسبة "عيد المساخر"
الأسير الجريح "السلايمة" يبدأ عامه السادس بسجون الاحتلال
القدس المحلية
نادي الأسير يدعو المنظمات الدولية للضغط على الاحتلال لاتخاذ التدابير
الاعلان عن اجراءات خاصة بمحافظة بيت لحم للحد من. "كورونا"
القدس» تتابع أوضاع الحالات التي تم حجرها صحياً في بيت جالا
"التربية": تعطيل دوام الهيئات الإدارية والتدريسية التي تداوم يوم غد السبت
بلدية نابلس تعلن سلسلة من التدابير الوقائية للحد من انتشار الـ"كورونا"
اعتقال مواطنين اثنين في القدس خلال مواجهات عند باب المجلس
6 آلاف سائح غادروا فنادق بيت لحم
"القضاء الأعلى" لا علاقة لنا بالأخبار التي نشرت حول إصابة أحد كوادر القضاء العسكري بفيروس "كورونا"
الحياة الجديدة
السياحة الفلسطينية تحت مقصلة كورونا
محافظ القدس يدعو الى توخي الحيطة والحذر
عشرون ألف مصل يؤدون الجمعة في "الأقصى"
الأيام
»إصابتان بالرصاص المعدني في مسيرة كفر قدوم
»قرار بإغلاق مراكز التدريب المهني مدة شهر
»"التنمية الاجتماعية" تصدر قراراً بإغلاق دور الحضانة لمدة شهر
وكالة صفا
نادي الأسير يدعو لضغط دولي على الاحتلال لاتخاذ تدابير وقائية بالسجون
بلدية رام الله تباشر بتعقيم المساجد والكنائس وبيوت المسنين
العرجا: غالبية الوفود السياحية الأجنبية غادرت فنادق بيت لحم
وقائي نابلس يعتقل طبيباً بسبب دعمه إضراب الأطباء
الاحتلال يعتقل شابين خلال مواجهات في القدس
"المواصلات" تعلق كافة امتحانات القيادة النظرية
الاحتلال يستولي على 11 دونمًا ببيت أمر
وكالة الرأي الفلسطينية
الصحة: القطاع خالي من الكورونا والإجراءات الوقائية متواصلة
ثابت: تتم متابعة موضوع تعطيل الدراسة مع جميع الجهات
أهالي الوسطى يستعدون لتشييع شهداء حريق النصيرات
الأوقاف تنعي ضحايا حادث النصيرات الأليم بالمحافظة الوسطى
وفدٌ من المجلس التشريعي يقدم التعازي بشهداء حريق النصيرات
فلسطين اليوم
مطالبات للصحة العالمية بالضغط على الاحتلال لتوفير الوقاية للأسرى من "كورونا"
المدهون يؤكد انه بخير وسيحاسب من ادعى انه مصاب بكورونا
الاحتلال "الاسرائيلي" يواصل عزل 1262 جندياً خشية إصابتهم ب"كورونا"
ثلاثة أسرى من الجهاد يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال
القيادي عدنان يحذر من إعلان المناضل حسام خضر الاضراب عن الطعام في
تعليم رام الله يتخذ خطوات خلال فترة اعلان الطوارئ لمدة شهر
سما نيوز
بعد ارتفاع عدد مصابي كورونا.. رئيس الوزراء يعلن رزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية لاحتواء الفيروس
التربية والتعليم" بغزة تقرر تعليق الدوام الدراسي السبت بكافة المدارس
الاحتلال يزعم اطلاق صاروخ من غزة وسقوطه داخل حدود القطاع
الهيئة المستقلة": النائب السابق حسام خضر بدأ بالإضراب عن الطعام ونطالب بالإفراج عنه
القدس: الاحتلال يعتقل مواطنين واندلاع مواجهات قرب باب المجلس
متحف ياسر عرفات يُغلق أبوابه مؤقتاً أمام الجمهور
الرملة: إصابتان إحداهما خطيرة بجريمة طعن
بلدية نابلس: إجراءات وتدابير وقائية للحد من انتشار كورونا
الغاء امتحانات التؤوريا بسبب "كورونا"
عرب 48
كورونا بالضفّة: إغلاق بيت لحم وتضاربٌ حول إصابة المدعي العسكري العام
نجل القيادي الفتحاوي خضر لـ"عرب 48": هكذا اعتقلوا والدي
وكالة وفا
"الاقتصاد": امدادات توريد البضائع والسلع تسي..
زوارق الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين قبالة بحر غزة ..
في ظل انتشار "كورونا": دعوة للضغط على الاحتل..
محافظ بيت لحم: تعطيل الدوام في المؤسسات الرسمية حتى ..
حدث في مثل هذا اليوم
- 7 آذار (مارس)
- 2004م مجزرة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي البريج والنصيرات أسفرت عن استشهاد 14 مواطناً وإصابة ما يزيد عن 80 آخرين.
- 2003م مجموعة مسلحة من حركة الجهاد الإسلامي مكونة من: الشهيد عماد فنونة، والشهيد يوسف منصور، والشهيد علام كرم، تشن هجوماً استشهادياً على قافلة صهيونية على طريق كارني نتسارم أدى إلى استشهاد المجاهدين وقتل وإصابة عدد من قوات الاحتلال حسب بيان سرايا القدس.
- 2002م مقتل 5 جنود إسرائيليين وجرح 25 آخرين في هجوم مسلح نفذه الفتى الاستشهادي "محمد فرحات" من غزة في مستوطنة عتصمونا جنوب قطاع غزة وكتائب القسام تتبنى العملية.
- 2002م عملية استشهادية في أحد الحوانيت في مستوطنة أرئيل تسفر عن مقتل إسرائيليين وإصابة 14 آخرين بجراح وقد تبنت العملية كتائب أبو علي مصطفى التابعة للجبهة الشعبية والاستشهادي هو شادي نصار من مدينة نابلس.
- 1992م مقتل ضابط أمن إسرائيلي في انفجار سيارة ملغومة بأنقرة، ويدعى إيهود سادان بعد تفجير سيارته من قبل حركة الجهاد الإسلامي.
- 1991م الرئيس الأمريكي جورج بوش يعلن "حان الوقت لوضع حد للنزاع العربي الإسرائيلي على أساس القرارين 242مو338 ومبدأ الأرض مقابل السلام".
- 1975م استشهاد المناضل الفلسطيني معروف سعد في مدينة صيدا جنوب لبنان.
- 1971م مصر ترفض تجديد وقف إطلاق النار في منطقة السويس مع الدولة العبرية.
- 1920م المرتمر السوري العام الثاني يرفض مشروع اتفاقية فيصل- كليمنصو، ويدر بياناً يعلن فيه اعتبار سورية الكبرى دولة عربية مستقلة.