دائرة الفتوة برفح تخرج عددا من طلابها

غزة-الرأي

نظمت دائرة الفتوة التابعة لقوات الأمن الوطني مهرجانا لتخريج عددا من طلابها ، ضمن برنامج مكثف انطلق مع بداية العام الدراسي.

وحضر الحفل كل من قائد قوات الأمن الوطني العميد جهاد محيسن ومساعده العميد ضياء الشرفا ، وقادة الأجهزة الأمنية بمحافظة رفح، إلى جانب قادة الفصائل الوطنية وعدد من الشخصيات الاعتبارية بالمدينة.

بدوره ،استعرض العميد الشرفا دور برامج الفتوة في صقل شخصية مقاتلة لدى جيل الطلاب في الوقت الذي يتعرض له هذا الجيل إلى غزو فكري مدمر .

وأكد على الاستمرار في هذا البرامج وزيادة مساحتها لتشمل جميع مدارس قطاع غزة، لما لها من دور كبير في هذا الجيل ورفع الروح المعنوية والبدنية لديهم.

وشهد الحفل عروض عسكرية ومهارات قتالية لطلاب الفتوة.