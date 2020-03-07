وكالة الرأي الفلسطينية تكية حي الأمل توزع 2000 وجبة غداء على المحتاجين بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: استشهاد مواطن متأثراً بجراحه جراء حريق النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية معرف: صرف مساعدات مالية لشهداء وجرحى حريق النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية "قوافل الخير"تـوزع لحوم "خـروفين عساف" على عـائـلات فقيرة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية بلديات خان يونس تستنفر طواقمها لإسناد بلدية النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية غزة يتفقد موقع حريق النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية اللواء أبو وطفة يتفقد شرطة محافظة خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية دائرة الفتوة برفح تخرج عددا من طلابها وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2435 ) السبت 7/3/2020 وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة "تصدر تعميماً هاماً للمواطنين فيما يخص فيروس كورونا
أخبار » الأخبار الحكومية

دائرة الفتوة برفح تخرج عددا من طلابها

07 آذار / مارس 2020 10:04

1
1

غزة-الرأي

نظمت دائرة الفتوة التابعة لقوات الأمن الوطني مهرجانا لتخريج عددا من طلابها ، ضمن برنامج مكثف انطلق مع بداية العام الدراسي.

وحضر الحفل كل من قائد قوات الأمن الوطني العميد جهاد محيسن ومساعده العميد ضياء الشرفا ، وقادة الأجهزة الأمنية بمحافظة رفح، إلى جانب قادة الفصائل الوطنية وعدد من الشخصيات الاعتبارية بالمدينة.

بدوره ،استعرض العميد الشرفا دور برامج الفتوة في صقل شخصية مقاتلة لدى جيل الطلاب في الوقت الذي يتعرض له هذا الجيل إلى غزو فكري مدمر .

وأكد على الاستمرار في هذا البرامج وزيادة مساحتها لتشمل جميع مدارس قطاع غزة، لما لها من دور كبير في هذا الجيل ورفع الروح المعنوية والبدنية لديهم.

وشهد الحفل عروض عسكرية ومهارات قتالية لطلاب الفتوة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تكية حي الأمل توزع 2000 وجبة غداء على المحتاجين بخان يونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟