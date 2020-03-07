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اللواء أبو وطفة يتفقد شرطة محافظة خانيونس

07 آذار / مارس 2020 10:07

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نظَّم مساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة زيارة تفقدية لشرطة محافظة خانيونس وكان في استقباله العميد سلامة بركة مدير شرطة محافظة خانيونس.

وفي كلمة له مع مدراء المراكز والإدارات المتخصصة، أثنى  اللواء أبو وطفة على الجهود التي تقوم بها شرطة محافظة خانيونس في إبراز الصورة المشرفة لوزارة الداخلية.

وأشار إلى أن منتسبي قوى الأمن الفلسطيني تقع على عاتقهم مسئوليات كبيرة تدفعهم دوماً لتطوير أنفسهم علي مختلف الأصعدة ليكونوا على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام الموكلة إليهم وإنجاز أهداف المؤسسة التي ينتمون إليها.

وبيّن أنه رغم قلة الإمكانيات والموارد ونقص الكادر البشري إلا أن وزارة الداخلية مستمرة في القيام بمهامها وواجبها في توفير الأمن وبسط النظام والقانون وخدمة المواطنين.

وتقدم أبووطفة بالشكر لقيادة شرطة محافظة خانيونس، على جهودهم المبذولة في حماية المواطن وتقديم الخدمة له، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود وتطوير الخدمة المقدمة للجمهور والاهتمام بالمسارات التخصصية في العمل.

وأجرى اللواء أبو وطفة جولة تفقدية لأقسام ودوائر العمل في المحافظة مستطلعاً طبيعة عملها.

من جانبه،رحب العميد سلامة بركة بزيارة مساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي، مؤكداً أهمية تلك الزيارات في إطلاع قيادة الوزارة عن كثب على طبيعة مهام الأجهزة والإدارات وعملها.

واستعرض سلامة في عرض مرئي أهم الإنجازات التي قامت بها شرطة المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الجولات التفقدية التي يجريها اللواء محمود أبو وطفة للأجهزة التي تتبع مكتب مساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي، والتي تهدف للاطلاع على سير العمل.

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