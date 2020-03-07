رئيس بلدية غزة يتفقد موقع حريق النصيرات

غزة-الرأي

تفقد رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، موقع الحريق الضخم في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى، والذي أودى بحياة عشرة مواطنين وإصابة العشرات، بينهم حالات حرجة.

ورافق رئيس البلدية في زيارته لمخيم النصيرات وبلديتها، أعضاء المجلس البلدي بدر صبرة ومروان الغول وهاشم سكيك ومصطفى قزعاط ولؤي عياد، ورئيس لجنة الطوارئ م. عبد الرحيم أبو القمبز، ورئيس قسم الإعلام حسني مهنا.

وكان في استقبال الوفد رئيس بلدية النصيرات محمد أبو شكيان، ونائبه محمود عبد الرحمن، وأعضاء المجلس البلدي، ومدير البلدية م. محمد مغاري، ومدراء الدوائر.

وأعرب د. السراج عن بالغ حزنه على الحادث الأليم، وقدم التعازي والمواساة لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، مشيدًا بجهود البلدية وكافة الجهات ذات العلاقة على التدخل السريع لإخماد النيران ومعالجة آثار الانفجار.

وأكد أن كل إمكانيات بلدية غزة وطواقمها العاملة تحت تصرف بلدية النصيرات، لمساندتها في هذا المصاب الجلل، مشدداً على ضرورة استخلاص الدروس والعبر من هذه الحادثة المؤسفة لمنع تكرارها مستقبلاً وأخذ الاحتياطات اللازمة لذلك.

ودعا رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، في الوقت ذاته المواطنين وأصحاب الحرف للتعاون مع البلديات وجهات الاختصاص في الآخذ بالتدابير الوقائية وإجراءات وشروط السلامة، لتجنب تكرار ذلك، حفاظًا على أرواح أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده.

من ناحيته، شكر رئيس بلدية النصيرات محمد أبو شكيان، بلدية غزة على سرعة الاتصال والتواصل والاستجابة للنداءات العاجلة، وإرسال وفد لمساندتهم وإبداء استعدادها للتعاون في معالجة آثار الحدث المأساوي، مشيرًا إلى مواقف بلدية غزة المشرفةً في الوقوف إلى جانب البلديات كافة وسرعة الاستجابة لنداءاتهم والتواجد في الميدان.

وأطلع رئيس بلدية غزة والوفد المرافق على تفاصيل الحادث المؤلم وحجم الأضرار والتقديرات الأولية للخسائر الكبيرة نظرًا لمكان الحادث المزدحم والمكتظ بالمواطنين والمتسوقين، وآلية تعامل طواقم البلدية والدفاع المدني وشركات المقاولات مع الحادثة، والهبة الجماهيرية لانقاذ المصابين وانتشال جثامين الضحايا ومحاصرة النيران وإخمادها قبل اتساع رقعتها، واصفا مشاركة أبناء شعبنا وتدخلهم بـ"المشرفة".

وتخلل الزيارة جولة تفقدية في مكان الحادث للاطلاع على حجم الدمار والأضرار، وعقد جلسة في مقر بلدية النصيرات، وتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا في المخيم.

