بلديات خان يونس تستنفر طواقمها لإسناد بلدية النصيرات

غزة-الرأي

أعلنت بلديات محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة عن حالة الإستنفار القصوى بين كافة طواقمها وعامليها وآلياتها المختلفة لاسناد بلدية النصيرات وسط قطاع غزة لمساعدتهم علي تطويق الحادث المأساوي الذي وقع في البلدة جراء حريق مأساوي شب في المخيم وبعض المحال التجارية والمراكز التجارية.

وأكد رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة في بيان صدر عن مكتبه على الجهوزية التامة لكافة الفرق العاملة في الميدان التابعة لبلديات المحافظة من أجل تقديم الدعم الكامل لشقيقتهم بلدية النصيرات في جميع القطاعات، واصفاً الحادث بالمأساوي على حد تعبيره.

وأعرب م. البطة عن أمله الكبير بأن تتم السيطرة الكاملة على الحريق والحادثة الآليمه من قبل جهاز الدفاع المدني والطواقم الطبية، ناقلاً تعازيه الحارة لأسر الضحايا والمصابين