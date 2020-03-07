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مساعدات أخرى للمتضررين خلال أيام

معرف: صرف مساعدات مالية لشهداء وجرحى حريق النصيرات

07 آذار / مارس 2020 10:31

حريق النصيرات
حريق النصيرات

أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، عن صرف مساعدات مالية عاجلة لأسر الشهداء والجرحى والمتضررين في حريق النصيرات الذي وقع ظهر الخميس الماضي.

وقال معروف لـ"الرأي" اليوم السبت، إنه سيتم خلال الـ24 ساعة القادمة، صرف مساعدات بواقع ٤٠٠٠$ لأسرة كل شهيد ومبالغ تتراوح من ٥٠٠ إلى ٢٠٠٠$ للجرحى المصابون في الحريق.

وأضاف أنه سيتم كذلك صرف مساعدة مالية عاجلة لأصحاب المحال التجارية والبسطات المتضررة جراء الحريق خلال أيام.

وبين معرف أن اللجنة الميدانية لحصر أضرار الحريق أحصت وقوع أضرار متفاوتة في : ٤٢ بسطة شارع، ٢٧محلاً تجارياً، ٣منشآت اقتصادية،٢٢مركبة.

ووقف ظهر الخمس الماضي حريق ضخم في سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أدى إلى استشهاد 11 مواطناً وإصابة العشرات، ودمار هائل في المكان.

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