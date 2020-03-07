بيت لحم: تعطيل الدوام في المؤسسات الرسمية حتى الثلاثاء باستثناء القطاع الصحي

بيت لحم – الرأي:

أعلن محافظ بيت لحم كامل حميد، اليوم السبت، عن تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الرسمية في المحافظة، حتى مساء الإثنين المقبل، باستثناء القطاع الصحي.

وقال المحافظ حميد، في بيان صحفي، إن هذا القرار جاء تماشيا مع حالة الطوارىء العامة في الوطن ولخصوصية الأوضاع في محافظة بيت لحم، وحفاظا على الأمن العام، ومن اجل الحد من تفشي الإصابة بفيروس "كورونا".

وذكر أن قوى الأمن كثفت من انتشارها في المحافظة للتقليل من الحركة، إلا للحالات الضرورية، ومنع دخول أو خروج أية حالات مشتبه بها، على أن تقوم لجنة الطوارىء العليا في المحافظة بتقييم الأوضاع ورفع توصياتها للجهات الحكومية.

وأعلنت الحكومة في رام الله أمس الجمعة، رزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، في ضوء ارتفاع عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض في فندق في مدينة بيت جالا إلى 16 إصابة.