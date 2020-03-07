ما الإجراءات التي اتخذتها غزة لمواجهة "كورونا" طبياً

غزة – الرأي:

تحدث رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معرف، عن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات الحكومية في غزة، لمواجهة فيروس "كورونا" طبياً.

وقال معرف في تصريح لـ"الرأي" اليوم، إنه تم تشكيل لجنة حكومية ممثلة في كل الوزارات المعنية وأساسها وزارة الصحة ولجنة فنية تخصصية برئاسة وزارة الصحة وعضوية منظمة الصحة العالمية والوكالة والخدمات الطبية العسكرية تنعقد بشكل يومي لمتابعة الحدث.

وأكد أنه حسب منظمة الصحة العالمية لا زال قطاع غزة في المرحلة الأولى وهي مرحلة أخذ الإجراءات الوقائية والاحتياطية والتجهيز ووضع الخطط والتوعية والتثقيف.

وقال إنه تم توفير جهاز ومستلزمات فحص حالات الاشتباه لعدم الحاجة لإرسالها للداخل وانتظار النتائج، والقيام بالعديد من حملات التوعية وتعميم إرشادات عبر مختلف وسائل الإعلام مكتوبة ومصورة وتصميمات لكيفية الإجراءات الشخصية الوقائية.

وذكر أنه تم فحص جميع القادمين عبر معبر رفح عبر كاميرا حرارية، مؤكداً أنه من يتم الاشتباه به يتم حجره صحياً.

وأشار معرف إلى تجهيز مكان في معبر رفح بسعة ٥٤ غرفة للحجر الصحي للعائدين من الدول التي يتفشى فيها الوباء وصنفت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقال إن القادمين من بقية الدول التي لا يتفشى فيها الفيروس يوقع على تعهد بالالتزام بالحجر الشخصي في المنزل فترة حضانة الفيروس.

وأن اللجنة تعمل على تحديد مكان للعزل الصحي حال اكتشاف حالات مصابة واطلاع كافة الجهات الدولية الطبية على تفاصيله وتوفير مستلزماته.

وأكد أن وزارة الصحة واللجان المكلفة تقوم حاليا بإنشاء مستشفى ميداني، على معبر رفح مجهز بأسرة وقسم عناية مركزة ومتوقع استلامه خلال أيام.

وأضاف أن كافة الجهات المعنية وباشراك منظمة الصحة العالمية، تقوم بتقدير الموقف ودراسة أية خطوات إضافية مطلوبة للوقاية.

وأعلنت وزارة الصحة في رام الله أمس الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بمرض كوفيد 19- كورونا إلى 16 مصابا، بعد الكشف عن 9 إصابات جديدة في مدينة بيت لحم.

واوضحت أنها أجرت فحوصات لعينات 355 شخصا، في مختبر الصحة المركزي برام الله منذ 20 كانون الثاني/يناير، تبين أنها "سلبية" أي غير مصابة بالفيروس.

وبينت أن هناك ثلاث حالات في الحجر الصحي الخاص بالأكاديمية في مدينة أريحا، إضافة إلى 5 حالات في الحجر الخاص بمعبر رفح.