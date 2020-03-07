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الخدمات تقدم أكثر من 50 ألف خدمة صحية خلال فبراير

07 آذار / مارس 2020 12:24

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غزة-الرأي

قدَّمت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في محافظات قطاع غزة أكثر من 50743 ألف خدمة صحية خلال شهر فبراير الماضي، عبر مستشفياتها وعياداتها ومراكزها المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن المديرية أن إجمالي العمليات الجراحية التي أُجريت في مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية بلغت 249 عملية جراحية مختلفة، تنوعت بين صغرى ومتوسطة وكبرى.

وبيَّن التقرير أن أقسام العلاج الطبيعي قدَّمت 1018جلسة طبية، وقدمت أقسام الأسنان 3147 آلاف حالة و4436 خدمة، في حين استقبل قسم السمعيات 1135حالة وقدمت عيادة البصريات 2391 خدمة.

وأفاد بأن إدارة الاسعاف والطوارئ في المديرية قدَّمت 543 خدمة إسعافية مختلفة، فيما أصدرت وحدة الضمان الصحي أكثر من 1457 ألف بطاقة ضمان صحي للموظفين.

وأشار إلى إجراء الكوادر التمريضية أكثر من3 ألاف و899 خدمة تمريضية متنوعة في خدمة المرضى، لافتاً إلى أن أقسام الصيدلية في المديرية صرفت 11ألف و132 وصفة طبية.

في سياق متصل، قدمت اللجنة الطبية التابعة للمديرية 382 فحصاً طبياً للمرضى والجرحى، فيما نفذَّت دائرة التنمية البشرية 6 دورات تدريبية مختلفة، بالإضافة لاستفادة 317من طلبة الامتياز من كافة الجامعات لكل التخصصات الطبية في مستشفيات ومراكز وعيادات المديرية.

وأنجز معهد ضباط الإسعاف والطوارئ بالمديرية 97 دورة ومحاضرة تدريبية متخصصة في مجال الاسعاف والطوارئ، استفاد منها 1083 طالباً وطالبةً.

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