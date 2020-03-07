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بعد عامين من بنائها

هل ما زالت أكبر بطارية في العالم تسير على ما يرام؟

07 آذار / مارس 2020 01:13

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في نهاية عام 2017 ، كان لا يزال ينظر إلى إيلون موسك كأحد أعضاء النخبة في وادي السيليكون ،على الرغم من أنه غريب الأطوار.

منذ عامين، نجح رائد الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك في الوفاء بوعده ببناء أكبر بطارية ليثيوم أيون في العالم في أقل من 100 يوم، وذلك في مسعى لمساعدة ولاية جنوب أستراليا في حل مشكلات الطاقة التي تعاني منها.

وكان ماسك، الذي أسس ويرأس عددًا من الشركات الناجحة، بما في ذلك شركة صناعة السيارات الكهربائية “تيسلا” Tesla، وشركة النقل الفضائي “سبيس أكس” SpaceX، قد نشر تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها إنه سوف يُتمّ بناء البطارية خلال 100 يوم من توقيع العقد وإلا سوف يبنيها مجانًا.

هنا في أستراليا ، كان يتمتع بشعبية خاصة لتقديم مزرعة تخزين للبطاريات بقوة 100 ميجاوات في المناطق النائية في جنوب أستراليا. أنهت شركته ، Tesla Inc ، بناء مزرعة تخزين البطاريات - المعروفة رسمياً باسم Hornsdale Power Reserve والمعروفة بشكل غير رسمي باسم "بطارية Tesla الكبيرة" - في أقل من 100 يوم ، متحدية كل الرافضين في أستراليا وفي الخارج الذين لم يتوقعوا انها ستنجز.

إنه عام 2020 وأصيبت شخصية Musk العامة بأضرار بسبب أخطاءه في وسائل التواصل الاجتماعي وخلافاته مع عمال إنقاذ الأطفال وتوغله العشوائي في موسيقى الرقص الإلكترونية. لكن على الرغم من انزلاقات إيلون العلنية، فإن بطارية تسلا الكبيرة تفعل بالضبط ما قاله. تفيد Bloomberg Green أن نظام تخزين الطاقة قد استجاب بنجاح لثلاث حالات انقطاع رئيسية للنظام ، مما أدى إلى استعادة الاستقرار للشبكة وخفض تكاليف تشغيل الشبكة في حالة كانت تعاني من انقطاع التيار الكهربائي في السابق.

أصبح انقطاع التيار الكهربائي سيئ للغاية في أواخر عام 2016 وبداية عام 2017 ، مما دفع ماسك إلى تقديم خدماته. من خلال تخزين الطاقة المتولدة بشكل أكثر فعالية من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية ، يعمل Horsedale Power Reserve على التخلص من خطر انقطاع التيار الكهربائي ، مع توفير وسيلة للانتقال من الوقود الأحفوري في الوقت نفسه.

بالإضافة إلى التغلب على العديد من الانقطاعات الرئيسية للنظام ، قال المستشار الهندسي أوريكون إن شركة هورنسديل خفضت تكاليف الشبكة بحوالي 116 مليون دولار أسترالي في عام 2019. وقال جارث هيرون ، رئيس التطوير الأسترالي لشركة نيون ، الشركة المالكة لهورنسديل ، إن هذه المدخرات سيتم تمريرها إلى الشركات والأسر في جميع أنحاء البلاد.

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